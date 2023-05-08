Голова "ДНР" Пушилін визначив "указом" тричі на рік називати Донецьк Сталіно, – ЗМІ

Російські окупанти роками не можуть перейменувати Донецьк на честь комуністичного вождя Йосипа Сталіна.

Керівник російського терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ", за яким три дні на рік Донецьк іменуватиметься Сталіно. Про це 8 травня почали писати місцеві пабліки та ЗМІ. Утім, як виявилося, документ підписаний ще у 2020 році.

Відповідно то тексту "указу", зазначалося, що у певний період часу найбільше місто Донецької області знову називатимуть давньою комуністичною назвою. Виконання ініціативи окупантів із РФ щодо перейменування повинно припадати на такі дати: 9 травня, 22 червня і 8 вересня.

"указ" керівника "ДНР" Фото: Новое издание/Telegram

"указ" керівника "ДНР" Фото: Новое издание/Telegram

Перейменування Донецька та його назви

Сталіно – вигадана назва представниками комуністичного режиму міста Юзівка. До 1917 населений пункт назвали Олександрівкою. У період з 1917 по 1924 та 1941–1943 роки його знали саме, як Юзівка. Згодом, коли більшовики окупувати ці території, вони вирішили назвати місто на честь вождя Йосипа Сталіна – у 1924–1941 та 1943–1961 роках. Назву Донецьк місто отримало у 1961 році. У 1970 ЮНЕСКО вирішили його визнати як найбільш озелененим високоіндустріальним містом світу. Тоді Донецьк називали "містом мільйона троянд".

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов 2 квітня повідомив подробиці майбутньої деокупації Криму. Він оголосив 12 відповідних кроків. Серед пропозицій й прозвучали варіанти демонтажу Кримського моста та перейменування Севастополя в "Обʼєкт № 6". Таке рішення можуть у перспективі розглянути та ухвалити депутати Верховної Ради України. Наразі невідомо, наскільки реальною є ініціатива.

Також 12 березня міністр культури Олександр Ткаченко підтримав ідею перейменувати Російську Федерацію на "Московію". Він пояснив, що рішення називати РФ "Московією" в офіційних документах має історичне значення та обґрунтування, оскільки назва "Росія" з'явилася у роки правління Петра І. Таким чином у Москві прагнули забрати історію Русі-України, Києва та втілити план для всієї імперії. Міністр вважає, що потрібні активні дискусії та консультації щодо цього питання з українськими фахівцями.