Близько не підлітають: у ЗСУ пояснили, чому українська ППО не збиває ворожі літаки

За словами полковника Юрія Ігната, російські льотчики не наважуються близько підлітати до лінії бойового зіткнення та намагаються завдавати дистанційних ударів, застосовуючи керовані авіабомби.

Останнім часом не надходить інформації про те, що українські засоби ППО не збивають ворожі літаки та гелікоптери. Це пов'язано з тим, що російські льотчики не хочуть ризикувати й не залітають до зон ураження наших систем, тому бойова авіація противника завдає ударів дистанційно. Про це 8 травня розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Він зазначив, що ВКС РФ здебільшого використовує керовані авіабомби — старі ФАБ-500, які оснащені GPS-навігацією та крилами, що дозволяє не входити до області ураження українських систем повітряної оборони.

"Вже давно ми не бачили збитих російських літаків і гелікоптерів, іноді вони є, але рідше. Це тому, що ворог не наважується залітати в зону ураження нашої ППО і намагається дистанційно завдавати ударів, зокрема керованими авіабомбами", — пояснив Ігнат.

За його словами, щоб усунути загрозу дистанційних ударів українським повітряним силам потрібні літаки F-16, які зможуть завоювати панування в небі та відігнати російську авіацію від лінії бойового зіткнення.

Про ефективність української ППО (дивитися з 11:20)

Нагадаємо, полковник Юрій Ігнат 8 травня зазначив, що після того, як західні партнери нададуть всю обіцяну техніку, Україна матиме одну з найкращих систем ППО у світі. Насамперед українські системи зможуть максимально ефективно захищати головні цілі для окупантів — об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти енергетики та атомні електростанції.

Також спікер Повітряних сил розповів про можливі провокації на 9 травня з боку супротивника. Незважаючи на це, наголосив Ігнат, українські захисники готові до різних сценаріїв розвитку подій, а останнє відбиття атаки безпілотників надало їм впевненості у своїх силах.