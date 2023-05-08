"Буде найкращою у світі": Ігнат розповів про стан української ППО після допомоги партнерів
Речник повітряних сил анонсує повну заміну радянської техніки: як систем ППО, так і авіації на озброєнні України.
Після того, як вся обіцяна техніка від міжнародних партнерів буде в Україні наша країна матиме одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі. Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат сьогодні, 8 травня.
Він наголосив, що об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти енергетики, атомні електростанції — це головні цілі для окупантів, тому все це потрібно серйозно захищати.
"Ми повинні розуміти, що це серйозна загроза, і більше таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну і зрозуміло, що F-16, тому що без нього ніяк, допоможуть нам створити одну з найкращих протиповітряних систем оборони у світі", — сказав він.
Ігнат анонсує повну заміну радянської техніки: як систем ППО, так і авіації.
4 травня речник Повітряних сил заявив, що американські ЗРК Patriot впливатимуть психологічно на російських льотчиків і "спонукатимуть їх не доносити снаряди до кордону з Україною".
У ніч проти 8 травня сили протиповітряної оборони знищили всі 35 іранських дронів Shahed-136/131, які росіяни запустили по Києву.
7 травня росіяни повідомили про потужні вибухи в Криму. Окупаційна влада стверджувала, що ЗСУ нібито направили у бік окупованого півострова понад 10 БПЛА, всіх з яких "збили силами ППО".