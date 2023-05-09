РПЦ освятила військову техніку ЗС РФ, яка бере участь у параді на Червоній Площі

У РПЦ заявили, що протоієрей Володимир Чувікін обійшов військову техніку та окропив її святою водою у день пам'яті Георгія Побідоносця.

У Росії освятили військову техніку ЗС РФ, яка бере участь у параді на Червоній Площі до Дня Перемоги. Про це йдеться на сайті Навчального комітету РПЦ.

Повідомляється, що освяченням займався ректор Перервінської духовної семінарії протоієрей Володимир Чувікін та його студенти. Захід пройшов 6 травня.

"У молебному співі також брали участь і солдати, які готують техніку до виїзду на Червону площу", — йдеться у повідомленні.

Після молебню хор Перервінської духовної семінарії виконав кілька пісень і пісень, а після цього Чувікін обійшов техніку, окропивши її святою водою.

Зазначимо, що Telegram-канал SOTA заявив, що Чувікін у 2019 році став відомим завдяки скандалу з 11-річною дівчинкою інвалідом, яку відмовилися приймати до православної гімназії імені митрополита Платона. Так, Чувікін пообіцяв матері заступитися за дитину, але потім заявив, що не може вплинути на рішення адміністрації.

"Дитина прийомна, а прийомні діти проблемні, з невідомою генетикою, і чого можна від таких дітей чекати у плані поведінки — невідомо", — сказав тоді Чувікін.

Нагадаємо, що росіяни будують сцену на кордоні з Естонією, щоб показати місцевим концерт до 9 травня. За словами журналістів, для розгортання конструкції з великим екраном в Івангороді розрівняли ґрунт, а також вирубали дерева, що ростуть біля берегів річки Нарви.

Також повідомлялося, що на дорогах Москви напередодні 9 травня з'явилися червоні позначки. Залишені невідомими особами знаки схожі на ті, які українці бачили на початку повномасштабної війни у мирних містах. У мешканців російської столиці, за словами журналіста Андрія Цаплієнка, почалася паніка через загрозу