Покажуть концерт на 9 травня: росіяни будують сцену на кордоні з Естонією (фото)

За словами журналістів, для розгортання конструкції з великим екраном в Івангороді розрівняли ґрунт, а також вирубали дерева, що ростуть біля берегів річки Нарви.

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У Російській Федерації зводять майданчик для проведення концерту на честь 9 травня на березі річки Нарви на кордоні з Естонією. Про це повідомило видання Delfi 7 травня.

Повідомляється, що адміністрація прикордонного Івангорода має намір транслювати захід на великому екрані, щоб мешканці сусідньої країни могли його побачити. У публікації також згадується про те, що на території Естонії заборонено публічні заходи 9 травня.

Як зазначають журналісти, для розгортання конструкції росіянам довелося розрівняти ґрунт, а також вирубати дерева, що ростуть біля берегів річки.

За даними ЗМІ, естонська поліція не затримуватиме охочих послухати російський концерт. Однак особи, які в цей час почнуть підтримувати режим країни-агресора відповідними висловлюваннями, будуть затримані.

Росіяни транслюватимуть концерт на 9 травня на кордоні з Естонією

Раніше, у виданні зазначали, що жителі Івангорода негативно сприйняли вирубку дерев заради концерту і закликали місцевих чиновників розв'язувати проблеми, а не влаштовувати провокаційний захід "на показ".

"А навіщо нарвітянам наш концерт? Вважаю це як нав'язані послуги всіх кредитів у банках, стоматологічних кабінетах тощо. І так розжарена обстановка на кордоні, ще й червоною ганчірочкою помахати", — цитують журналісти одну з місцевих мешканок.

Нагадаємо, що 17 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни встановили на вулиці окупованого міста великий екран, який транслює звернення ліквідованого пропагандиста та воєнкору Владлена Татарського.

Раніше, 5 квітня, ми повідомляли, що на Житомирщині українці встановили екран поблизу кордону з Білоруссю, на якому демонструють звернення Олександра Лукашенка та його риторику останнього часу. Зокрема, там чути, як він називає Росію стратегічним партнером та братнім народом.

Ми також писали про те, що 8 травня на вулицях російської столиці було помічено невідомі червоні мітки, схожі на ті, які з'являлися на початку повномасштабної війни в українських містах.