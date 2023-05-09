"Так не буває": у Зеленського закликали не робити з контрнаступу "голлівудський фільм"

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни починають розуміти, кого вони привели до влади до Кремля і зі страхом чекають на вирішальні події на полі бою. Оточення Володимира Путіна також перестало почуватися глобальними гравцями на світовій арені.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що майбутній контрнаступ не буде однією битвою, яка визначить подальший перебіг війни. Про це він розповів у ефірі телемарафону 9 травня.

За його словами, це не буде схоже на події з голлівудських фільмів, де один бій вирішує практично все. До майбутнього контрнаступу потрібен усвідомлений підхід з прорахунком усіх ризиків.

"Коли ми говоримо про контрнаступ, що це буде обвально для росії чи навпаки — не буде ніякого просування України вперед, то це виглядає, начебто ми в голлівудському фільмі, де починається велика битка за Середзем'я (у стрічці "Володар перснів" – ред.) і одна битва за Гондор все вирішить. Так не буває. З урахуванням інтенсивності та масштабу війни, з урахуванням ресурсів, які росія сюди вкладає, в тому числі й мобілізованими, — це низка заходів. Це не питання одного тижня чи одного місяця. Це питання багатьох подій, бо одна може буди більш вдалою, а інша — менш вдалою", — йдеться у повідомленні.

Насамперед, як зазначив далі радник глави Офісу президента, майбутні дії українських захисників мають обнулити морально-вольовий дух росіян і процеси вже почалися, якщо так можна сказати.

Дедалі більше людей розуміє, кого вони привели до влади у Кремлі. Те саме відчуває і оточення Володимира Путіна, які перестали почуватися глобальними гравцями на світовій арені.

"Сьогодні на них дивляться як на нікчем, які не повинні сидіти за серйозним столом. Це абсолютне обнулення для багатьох людей у Росії", — зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 8 травня в ОП пояснили, навіщо позбавляти Крим автономії. Михайло Подоляк вважає, що унітарна держава тому й унітарна, що в ній жодних окремих автономій, які так чи інакше можуть стати чудовим середовищем для виникнення сепаратистських настроїв.