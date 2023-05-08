"Ми — абсолютно крута держава": у ОП пояснили, навіщо позбавляти Крим автономії (відео)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, яка політика чекає на Крим після деокупації, а також пояснив, чому півострову не потрібен автономний статус.

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Після того, як Україна деокупує півострів Крим, найімовірніше він втратить статус автономії. Про це 8 травня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі для УНІАН.

Подоляк зазначив, що унітарна держава тому й унітарна, що в ній жодних окремих автономій, які так чи інакше можуть стати чудовим середовищем для виникнення сепаратистських настроїв.

Радник голови ОП зазначив, що федеральна конструкція Росії не дозволяє іншим регіонам вийти з федеральної системи та навіть проводити референдуми.

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим, навіть підсвідомо, ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю що після всіх "щеплень", які ми зараз отримали, нам потрібно йти таким шляхом", – заявив Подоляк.

Також він зазначив, що нам не потрібно забувати про етнічні спільноти в Криму, права яких мають бути дотримані у повному обсязі.

"Кримські татари, наприклад, очевидно заслуговують на те, щоб ми дивилися на них з великою симпатією, оскільки вони зазнали багато жахів, які відбувалися в Криму протягом останніх 9 років", — підкреслив він.

Подоляк зазначив, що Україна має бути об'єктивною в оцінці того, яку ціну заплатило місцеве населення за всі етапи війни в Україні.

"Що стосується українізації — це природний процес. Але мені здається, тут треба ставити більш амбітні завдання. Ми повинні будемо промоутувати українську культуру, яку потрібно буде створювати — якісну літературу, кіно, музику, котрі будуть цікавими для глобального ринку", — зазначив він.

Саме такий шлях, на думку Подоляка, дозволить Україні зайняти вагоме місце на міжнародному рівні, оскільки Україна переживатиме ренесанс.

"Ми набули суб'єктності. Після 30-ти років ми довели, що ми абсолютно крута держава. І зараз нам головне не скотитися до рівня — ми сидимо у приймальні", — підсумував він.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус дізнавався, що відбувається на території Криму і які настрої у населення в очікуванні української армії. Попри те, що півострів заполонила російська військова техніка, за інформацією ГУР, російське керівництво та військове командування поступово залишають півострів.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій від 1 травня, вибухи у тимчасово окупованому Севастополі показали, що Росія не здатна захищати Крим, оскільки нафтобазу в Криму ЗСУ уразили просто під носом біля 810-ї бригади морської піхоти.