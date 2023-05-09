"Місто дуже зруйновано": ЗСУ у Бахмуті після успішних контратак ніде закріпити позиції

Колишній командир "Азова" Максим Жорін зазначає, що окупанти, незважаючи на колосальні втрати, продовжують перекидати на цю ділянку фронту додаткові резерви.

Російські окупанти продовжують за допомогою артилерії та авіаційних ударів штурмувати місто Бахмут у Донецькій області, проте завдяки діям ЗСУ місто все ще під контролем України. Про це в ефірі "24 каналу" розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

За його словами, коли українським захисникам вдається відкинути російські війська із зайнятих позицій у Бахмуті, то вони не мають можливості закріпитися через сильні руйнування міста.

"Навіть з огляду на таку складну ситуацію наші підрозділи намагаються локально контратакувати, щоб не давати ворогові розвивати наступальний потенціал. Їм це вдається. Однак навіть коли вдається відкинути росіян з деяких вулиць, то майже немає, де закріпитися, тому що місто дуже зруйноване", – йдеться у повідомленні.

У південній частині міста російські окупанти протягом останніх трьох днів зазнають величезних втрат, як зазначає Максим Жорін. Збройні сили України завдають точних та ефективних ударів, які змушують загарбників тікати.

Окремо колишній командир "Азова" наголосив, що поряд із трасою Бахмут — Костянтинівка нашим воїнам вдалося перейти в контратаку та відбити певні позиції.

"Все дуже динамічно. Навіть отримуючи такі удари, Росія перекидає сюди ще додаткові резерви, намагається змістити фокус артилерії. Але на півдні за останні кілька днів ми маємо певні успіхи", — Максим Жорін.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Бахмуті бійці ЗСУ влучним пострілом знищили кулеметний розрахунок ворога. Вогневу позицію противника було знищено завдяки злагодженим діям бійців 8-го полку СЗГ та українських артилеристів.