"Ідуть дебати": Нідерланди хочуть передати Україні винищувачі F-16, — прем'єр

За словами Марка Рютте, союзники мають допомогти українцям у боротьбі проти Володимира Путіна, оскільки якщо РФ досягне успіху на передовій — збройні конфлікти можуть розпочатися в інших європейських країнах.

Уряд Нідерландів планує передати Україні винищувачі F-16 і намагається досягти із союзниками домовленості в цьому питанні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише Reuters.

"Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі, а також із США питання про F-16", — сказав він.

За його словами, як і перед постачанням гаубиць і танків, насамперед доведеться дійти згоди між усіма партнерами, а згоди поки що немає, йдуть переговори.

Рютте впевнений, що Путін не зупиниться, якщо зможе досягти успіху в Україні.

"Ми повинні допомогти Україні в цій боротьбі. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що це станеться, він не зупиниться на цьому. Люди хвилюються за власну безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та в усій Європі", — сказав він.

У середу, 3 травня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Фінляндії заявив, що він вірить у те, що західні партнери передадуть Україні літаки після успішного контрнаступу.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба також заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16. За його словами, швидше за все, питання про передачу західної авіації залежатиме від результатів контрнаступу.

Також міністр оборони Резніков називав питання постачання винищувачів F-16 "найдорожчою історією", оскільки таку авіатехніку, як F-16, треба буде підтримувати в робочому стані, а також комплектувати ракетами та бомбами.