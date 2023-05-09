У Москві розпочався парад на честь 9 травня: хто приїхав до Путіна (відео)

На урочистий захід глава Кремля прибув у супроводі лідерів пострадянських республік.

У столиці Росії Москві розпочався парад на честь 9 травня. Як повідомляє Фокус, на Червону площу прибули лідери Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.

На початку параду президент Росії Володимир Путін привітав ветеранів Другої світової війни у супроводі лідерів республік, які прибули на Червону площу.

Хто приїхав до Путіна на 9 травня

Як видно на трансляції параду, на запрошення російської сторони прибули такі лідери республік:

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану;

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії;

Емомалі Рахмон, президент Таджикистану;

Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану;

Садир Жапаров, президент Киргизстану;

Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану;

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, 9 травня у Генштабі ЗСУ попередили про те, що Росія може готувати провокації проти свого населення під час парадів. За даними командування, російське "перемогу" вимагає нових жертв і злочинів, щоб схилити населення на бік російської агресії.

Днем раніше, 8 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що відбиття повітряної атаки РФ у ніч на 8 травня надало впевненості як військовим, так і українцям. Захисники готуються до різних сценаріїв розвитку подій на 9 травня.