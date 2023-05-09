"Проти Росії розв'язана війна": про що говорив Путін на параді 9 травня (відео)

Російський президент на Червоній площі заявив, що для РФ немає недружніх народів, а росіяни нібито пишаються учасниками "спеціальної військової операції".

Президент Росії Володимир Путін традиційно виступив із урочистою промовою на Червоній площі в Москві перед парадом на честь "дня перемоги" 9 травня.

На початку своєї промови Путін звернувся до ветеранів, військових і учасників російсько-української війни, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією".

Фокус публікує основні тези з виступу російського президента:

"Ми пишаємося учасниками "спеціальної військової операції" — на вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє державності".

"Проти нашої Батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо мешканців Донбасу, забезпечимо свою безпеку".

"Для Росії немає недружніх або ворожих народів ні на Заході, ні на Сході. Ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним і стабільним".

"Будь-який супремасизм за своєю природою огидний, злочинний і смертоносний".

"Західні глобалістські еліти, як і раніше, твердять про свою винятковість, цькують людей і розколюють суспільство, провокують криваві конфлікти й перевороти. Вони забули, хто розгромив нацистів, хто не пошкодував свого життя заради свободи Європи".

"Сіють ненависть, русофобію, агресивний націоналізм. Знищують і сімейні традиційні цінності, які роблять людину людиною. І все для того, щоб і диктувати, нав'язувати народу свою волю, свої права, правила. А по суті — систему грабунку, насильства та придушення".

"Ми бачимо, як вони зносять пам'ятники радянським воїнам, творять культ нацистів. Наруга над поколінням переможців — це теж злочин".

"Немає у світі нічого сильнішого за нашу любов до Батьківщини!".

Раніше Фокус перелічив іноземних лідерів, які приїхали на Червону площу на запрошення Володимира Путіна. Серед них були помічені лідери Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Туркменістану та Казахстану.

Нагадаємо, 9 травня в Генштабі ЗСУ попередили про те, що Росія може готувати провокації проти свого населення під час парадів.