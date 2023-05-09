СБУ затримала у Запоріжжі агентів РФ, які готували теракти проти командування ЗСУ (фото, відео)

Учасниками агентурної групи ФСБ, як стверджують силовики, виявилися колишній військовослужбовець та водій місцевого чиновника. Окупанти завдяки отриманій інформації розглядали варіант фізичного усунення українських командирів.

У Запоріжжі російські агенти готували терористичні дії проти командування Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у соціальних мережах.

За інформацією відомства, контррозвідники української спецслужби змогли нейтралізувати агентурну мережу ФСБ РФ під час багатоетапної спецоперації на Запоріжжі.

Одним з учасників групи виявився колишній військовий, а ще один — особистий водій місцевого чиновника.

"Зловмисники займалися підготовкою терактів проти командного складу сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону. Для цього російська агентура збирала погодинну інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників. Отримані відомості передавали до ФСБ із закритого чату у телеграмі", — йдеться у повідомленні.

Завдяки координатам від агентів окупанти хотіли завдати ударів ракетами по мирних містах. Крім того, вони розглядали варіант фізичного знищення українських військових за допомогою вибухівки.

У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ У СБУ затримали російських агентів Фото: СБУ

Виконувалась робота за гроші, звичайно ж. Російські агенти від своїх "кураторів" з ФСБ отримали по 4 тисячі доларів авансу, проте співробітники СБУ виявилися швидшими і вчасно затримали зловмисників.

"За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" із російською спецслужбою. Незабаром у приватному листуванні на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому завдання розвідувально-підривної діяльності проти України", — продовжили в СБУ.

До роботи він також запросив свого знайомого, який працював водієм у місцевого високопосадовця. Він записував начальника на диктофон у машині, після чого використовував ці матеріали у ворожих цілях.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що мешканка Бахмута "здавала" позиції Сил оборони "вагнерівцям". Для цього вона використовувала месенджер телеграм, куди кидала аудіоповідомлення та карти з мітками.