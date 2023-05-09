Зустріч із мертвими окупантами: Данілов описав ідеальний парад для Путіна на 9 травня

На думку секретаря РНБО, росіяни мають знати єдину правду – парад влаштував вбивця українських дітей. Також диктатор відправив на смерть тисячі загарбників.

Президент Росії Володимир Путін на параді перемоги має зустрічати мертвих окупантів, які безславно загинули під час повномасштабної війни в Україні. Про це написав у Facebook 9 травня секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

"Кілька годин можуть крокувати "парадом" на "червоній площі" мертві російські окупанти... Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ПВК-війська", — наголосив секретар.

Данілов вважає, що це і буде єдиною правдою, яку росіяни мають знати про свою країну.

Парад у Москві прокоментував і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Верифіковані розвідники з "дружніх країн" фіксують на смартфони "ядерну міць" Росії", — зазначив він і додав фотографію до посту.

У Москві на Червоній площі помітили лідерів 6 країн

Парад на 9 травня у Москві: як це було?

Парад 9 травня в Москві розпочався вранці, на початку Путін привітав ветеранів Другої світової війни. На захід на Червоній площі прибули лідери Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.

Фокус раніше публікував головні тези із виступу президента РФ. Путін говорив про нову справжню війну проти Росії та заявив про гордість за окупантів, яких він відправив в Україну.

"На вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє держави... Ми дали відсіч міжнародному тероризму, захистимо мешканців Донбасу, забезпечимо свою безпеку", — заявив диктатор.

Повітряну частину параду у Москві довелося скасувати. Червоною площею проїхав лише один музейний танк часів Другої світової Т-34, сучасні БМП та кілька комплексів "Іскандер", які здатні нести тактичну ядерну зброю.

Нагадаємо, що оперативне командування "Південь" 9 травня попереджало про ймовірність ракетного удару по Україні. Загарбники можуть спробувати тримати українців у напрузі на "день перемоги".

А Генштаб ЗСУ цього ж дня заявляв про підготовку провокацій до РФ проти свого населення на парадах. "Переможність" у Росії, як кажуть українські військові, вимагає нових жертв та злочинів для мотивації росіян йти на фронт.