"Ми все ж таки підемо": Пригожину погрожують "зрадою батьківщини", якщо його ПВК залишить Бахмут

Куратор "вагнерівців" поскаржився, що напередодні 9 травня один із підрозділів ЗС РФ втік із одного з флангів завширшки 2 км на південь від Бахмута.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує виносити в публічну площину свій конфлікт із Міноборони РФ, в основі якого лежить гостра нестача боєприпасів для бійців, що штурмують Бахмут. 9 травня він зачитав бойове розпорядження військового керівництва РФ, в якому було чітко сказано, що в разі відходу "вагнерівців" із позицій це буде розцінено як зрада батьківщини. Водночас потрібної кількості боєприпасів Міноборони так і не дало.

Пригожин записав чергове емоційне відео та знову порушив тему "снарядного голоду" у своїй ПВК. Він зачитав документ із Міноборони, де було сказано, що його підопічних буде визнано зрадниками батьківщини, якщо вони залишать Бахмут. Проте бізнесмен ще раз заявив, що якщо боєприпасів не дадуть, найманці вийдуть із міста, а потім поставлять питання, хто насправді "батьківщину зраджував".

"У запиті 31 позиція, з яких цифри того, що нам дають приблизно на 15, тобто половина. Ми просимо на декаду 7200 одиниць, нам дають 1600. Наступне — 960 одиниць — 60... Сьогодні вранці начальник Генштабу (Валерій Герасимов) особисто поправив усі циферки та зменшив їх у 10 разів", — розповів Пригожин.

За його словами, Міноборони РФ робить усе, щоб "вагнерівці" не змогли захопити Бахмут. У цьому випадку Пригожин пообіцяв розповісти Володимиру Путіну про реальну ситуацію з боєприпасами на фронті.

"Якщо всі завдання виконуються заради того, щоб обдурити верховного головнокомандувача, то або він вам д**у порве, або російський народ, який буде дуже засмучений, якщо війна буде програна. Потім народ прийшов би з вилами та підняв би їх на вила прямо вдома на Рубльовці за програну війну", — пригрозив військовому керівництву Пригожин.

Крім того, російський бізнесмен обурився тим, що солдати одного з підрозділів ЗС РФ кинули фланг південніше за Бахмут і втекли, залишивши позиції та оголивши фронт на площі близько 3 кв. км, а військовий підрозділ "Газпрому" "Факел" відмовився виїжджати на позиції. Тому найманцям довелося "абияк" блокувати дірку, що утворилася, — як з'ясувалося, зворотний героїчний наступ здійснили бійці 72-ї бригади ЗС РФ.

У зв'язку з цим Пригожин звинуватив чиновників із Міноборони в тому, що вони хочуть продати Росію та навмисне посилають солдатів на марну загибель.

"Солдат не повинен гинути через абсолютну дурість його керівництва. А цю дурість генерали та полковники на місцях зобов'язані виконувати, тому що команди, які до них надходять зверху, вони абсолютно злочинні. Я хочу наголосити — йде злочин під назвою "знищення російського народу й зрада батьківщини". Ним займається вузька купка людей", — заявив Пригожин.

Раніше повідомлялося, що російська армія та, зокрема, найманці в Бахмуті не мають дефіциту боєприпасів. Такого висновку дійшов спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, Євген Пригожин розганяє темник "снарядного голоду", тому що розуміє, що ПВК "Вагнер" скоро прийде кінець через величезні втрати.