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Порушили всі правила війни: спікер ЗСУ розповів про застосування фосфорних бомб у Бахмуті

Фото: Скрін відео | Удар фосфорними боєприпасами по Бахмуту

Застосування заборонених боєприпасів, зазначив Сергій Черевий, окупантам не допомогло – українські захисники продовжують утримувати позиції у Бахмуті.

Російські окупанти порушили всі можливі закони ведення війни, зокрема щодо застосування заборонених боєприпасів. Як заявив 9 травня в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий російські війська завдали удару по укріпленням ЗСУ в Бахмуті фосфорними бомбами.

"Ворог протягом цієї війни порушив всі мислимі й немислимі правила війни, в тому числі й у застуванні зброї — від мін протипіхотних до фосфорних боєприпасів", — сказав Череватий, підтвердивши інформацію щодо Бахмута.

В той же час, незважаючи на удари противника фосфорними снарядами, українські захисники продовжують утримувати позиції в обложеному місті й, по суті, російські війська не отримали жодної переваги від атаки.

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"Це ще раз наголосило на мужності та стійкості наших воїнів, які попри все вистояли. Це не змінило стратегічно позицій наших сил, ми стоїмо", — підкреслив спікер ЗСУ.

Також Череватий підтвердив, що ПВК "Вагнер" веде бойові дії виключно в районі Бахмута, оскільки на інших напрямках, зокрема на північ від цього населеного пункту, знаходяться регулярні війська ЗС РФ.

"Вони діють обережніше, з урахуванням стандартної тактики ведення війни. Наскільки професійно — це вже інше питання, але більш-менш так, як прописано в доктринальних документах", — зазначив Череватий.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України підтвердили застосування противником фосфорних боєприпасів у Бахмуті. В офіційному твіттері відомства від 6 травня йдеться, що російські сили обстрілюють неокуповані частини Бахмута запальними боєприпасами.

Західні журналісти 15 березня зафіксували в районі міста Часів Яр застосування фосфорних боєприпасів, що летіли з позицій російської армії. За твердженнями співробітників інформагентства AFP, два снаряди були випущені з інтервалом у п'ять хвилин незаселеною місцевістю біля міста.