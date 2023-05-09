Порушили всі правила війни: спікер ЗСУ розповів про застосування фосфорних бомб у Бахмуті

Застосування заборонених боєприпасів, зазначив Сергій Черевий, окупантам не допомогло – українські захисники продовжують утримувати позиції у Бахмуті.

Російські окупанти порушили всі можливі закони ведення війни, зокрема щодо застосування заборонених боєприпасів. Як заявив 9 травня в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий російські війська завдали удару по укріпленням ЗСУ в Бахмуті фосфорними бомбами.

"Ворог протягом цієї війни порушив всі мислимі й немислимі правила війни, в тому числі й у застуванні зброї — від мін протипіхотних до фосфорних боєприпасів", — сказав Череватий, підтвердивши інформацію щодо Бахмута.

В той же час, незважаючи на удари противника фосфорними снарядами, українські захисники продовжують утримувати позиції в обложеному місті й, по суті, російські війська не отримали жодної переваги від атаки.

"Це ще раз наголосило на мужності та стійкості наших воїнів, які попри все вистояли. Це не змінило стратегічно позицій наших сил, ми стоїмо", — підкреслив спікер ЗСУ.

Також Череватий підтвердив, що ПВК "Вагнер" веде бойові дії виключно в районі Бахмута, оскільки на інших напрямках, зокрема на північ від цього населеного пункту, знаходяться регулярні війська ЗС РФ.

"Вони діють обережніше, з урахуванням стандартної тактики ведення війни. Наскільки професійно — це вже інше питання, але більш-менш так, як прописано в доктринальних документах", — зазначив Череватий.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України підтвердили застосування противником фосфорних боєприпасів у Бахмуті. В офіційному твіттері відомства від 6 травня йдеться, що російські сили обстрілюють неокуповані частини Бахмута запальними боєприпасами.

Західні журналісти 15 березня зафіксували в районі міста Часів Яр застосування фосфорних боєприпасів, що летіли з позицій російської армії. За твердженнями співробітників інформагентства AFP, два снаряди були випущені з інтервалом у п'ять хвилин незаселеною місцевістю біля міста.