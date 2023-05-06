У Міноборони підтвердили, що окупанти атакували Бахмут фосфорними боєприпасами (відео)

РФ не підписувала заборону на використання фосфорних боєприпасів, тому в ході вторгнення в Україну вже неодноразово їх використовувала.

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Днями Сили спеціальних операцій показали, який вигляд має Бахмут під час обстрілу запалювальними боєприпасами. Тепер у Міноборони України підтвердили, що це був фосфор. Про це 6 травня повідомили в офіційному твіттері відомства.

"Недостатньо боєприпасів, проте достатньо фосфору. Р*ашисти обстрілюють неокуповані частини Бахмута запальними боєприпасами. Вони горітимуть у пеклі", — написали в дописі.

Увечері 5 травня Сили спецоперацій показали, як окупанти завдають ударів по Бахмуту запалювальними боєприпасами. Зазначається, що оператори продовжують захищати місто.

Чим небезпечні фосфорні боєприпаси?

Фосфорний боєприпас складається з білого фосфору. Після вибуху він поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів на значній площі. Фосфор може перестати горіти за двох умов: або йому треба перекрити доступ до кисню, або сам фосфор у боєприпасі весь вигорить.

Для людей фосфорні боєприпаси мають особливу небезпеку, бо після вдихання такої речовини в людей фактично випалюються легені в радіусі до 150 метрів від місця вибуху. Окрім цього, рідина уражає нирки, серце та печінку, якщо фосфор матиме довгий контакт із раною.

Тому проток III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї забороняє фосфорні боєприпаси до застосування. Проте варто зазначити, що РФ не підписала цей документ.

Нагадаємо, 15 березня російські війська обстріляли Часів Яр фосфорними бомбами. Площа займання була як ціле футбольне поле.

18 лютого бійці ЗСУ показали оборону Авдіївки, яку окупанти теж обстрілюють фосфором і магнієм.