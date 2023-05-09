У Київському морі працівники ГЕС виловили тіло російського пілота

Російського пілота збили ще минулого року. Судячи з того, що він був з парашутом, він успішно катапультувався, але неуспішно зміг з ним плисти.

Біля Київської ГЕС на Київщині 9 травня у воді виловили тіло загиблого російського пілота, який загинув тут ще минулого року. Відео і фото виклав 24 канал.

Повідомляється, що ворожий ударний гелікоптер Мі-24 Сили оборони підбили під час боїв у Київській області навесні 2022 рок.

За попередніми даними, загинув старший лейтенант Манкішев Р. ЗС РФ. Його тіло проплавало у водоймі понад рік. Загиблий був у військовій формі та з відкритим парашутом.

Нагадаємо, що ЗСУ змогли відбити атаки на аеропорт у Гостомелі на Київщині, зокрема завдяки коригувальнику "з народу" на ім'я Руслан. Артилеристи до цього діяли фактично в сліпу, тому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почав терміново шукати коригувальника і знайшли місцевого жителя. У режимі реального часу Руслан коригував удари української артилерії по ворожих позиціях. Вся інформація, яку передавав "народний" коригувальник, була на 100% правдивою.

У Курській області 7 травня знайшли невідомий БпЛА з написом "Слава Україні" на крилі. Біля безпілотного апарату виставили охорону, фото безпілотника в мережі не публікують.Дрон знайшли за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка.