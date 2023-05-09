Внесок у безпеку континенту: Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги

Резніков зазначив, що системи ППО та інша західна зброя допоможе не лише захистити від агресії Росії весь континент, а й дозволить Україні перемогти у цій війні.

У вівторок, 9 травня, міністр оборони України Олексій Резніков висловив США вдячність за анонсування нового пакету військової допомоги для України, назвавши цей внесок значним для миру та безпеки всього європейського континенту. Про це Резніков написав у своєму Twitter.

"У цей День Європи США зробили ще один значний внесок у мир та безпеку нашого континенту — новий пакет допомоги в галузі безпеки для ЗСУ", — пише голова оборонного відомства.

Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остину та всім американцям.

"Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", — підкреслив Резніков.

Новий пакет військової допомоги від США

9 травня у Пентагоні оголосили, що Сполучені Штати Америки анонсують виділення Україні 38-го пакету військової допомоги на суму 1,2 млрд. доларів.

За інформацією Пентагону, оголошений пакет допомоги міститиме додаткові системи ППО та спорядження, різноманітне обладнання для інтеграції пускових установок ППО, ракет та радарів з системами ППО України; додаткові боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам; 155-мм артилерійські снаряди; комерційні послуги супутникової зйомки та підтримку навчання та технічного обслуговування.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що США та Австралія спільно працюють, щоб відправити Україні новий пакет військової допомоги, про який може бути оголошено до кінця травня.