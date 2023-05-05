США й Австралія планують надати спільний пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Керівник казначейства Австралії зазначив, що його країна — великий прихильник України, а військова допомога триватиме.

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Представники США та Австралії спільно працюють, щоб відправити Україні новий пакет військової допомоги, про який може бути оголошено до кінця травня. Про це заявив у Канберрі в п'ятницю, 5 травня, керівник державної скарбниці Австралії Джим Чалмерс, інформує AAP.

Він зазначив, що зусилля щодо підтримки України й надалі триватимуть. За його словами, відповідні видатки зафіксують у бюджеті.

"Ми активно підтримуємо зусилля України щодо відбиття російської агресії", – заявив Чалмерс.

Керівник державної скарбниці Австралії додав, що його країна — великий прихильник України, яка й надалі дає відсіч російським загарбникам.

"Ми схвалюємо неабияку мужність і відданість українського народу", — зазначив він.

Інформація щодо спільного пакету військової допомоги була опублікована напередодні візиту президента Джо Байдена до Австралії. Вже наприкінці місяця обидві держави можуть оголосити рішення щодо його надання.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що країна відправляє Україні військову допомогу на понад 250 млн доларів напередодні контрнаступу ЗСУ. До оголошеного пакету допомоги, за словами посадовця, входять транспортні засоби для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Загалом передбачена допомога на суму 1,7 млрд данських крон або понад 250 млн доларів.

Також 5 травня видання Handelsblatt повідомило, що Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України. Про це йдеться у заяві керівника корпорації Арміна Паппергера, який зустрівся з комісаром ЄС із промисловості Тьєррі Бретоном. Бретон наголосив важливості постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, оскільки інтенсивність боїв зросла, тому потрібно й надалі постачати снаряди українським військам.