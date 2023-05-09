У МВС показали, як 20-річний боєць бригади "Буревій" Гвардії наступу збив ракету Х-55 ЗС РФ (відео)

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла" був успішно використаний 20-річним захисником для ліквідації ракети ЗС РФ.

Момент знищення російської ракети Х-55 у ніч на 9 травня з ПЗРК "Ігла" зафіксували на відео. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Ракету збив гвардієць бригади "Буревій" Гвардії наступу на псевдо "Покемон". Виявилося, що йому всього 20 років. Він використав проти ворожої авіаційної цілі ПЗРК "Ігла".

"Пишаємось тобою!", – йдеться у повідомленні відомства.

Характеристики ПЗРК "Ігла"

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла" виготовлений у СРСР. Прийнятий на озброєння 1983 року. Головне завдання – знищення низьколетючих вертольотів і літаків, на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Операційна дальність – 5,2 км. ПЗРК отримав твердопаливний ракетний двигун. Швидкість польоту ракети становить 800 м/с.

Нагадаємо, 7 березня офіцер ЗСУ розповів про те, як збив зі Stinger 4 російські гелікоптери на початку вторгнення. Під час оборони Києва окупанти з РФ активно використовували ударні вертольоти, тому у ЗСУ створили відповідні мобільні групи з ПЗРК "Ігла" та Stinger для перехоплення авіації. Він заявив, що в перші місяці боїв йому вдалося збити чотири вертольоти. Частину з них вдалося збити у районі населеного пункту Горенка (Бучанський район Київської області). Згодом авіація загарбників вже не була такою активною у повітряному просторі України.

Також боєць ЗСУ показав роботу українського РСЗВ "Буревій". Модернізована РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм дозволяє військовим знищувати місця скупчення росіян. Залп можна робити не виходячи з машини — екіпаж отримує дані про цілі з безпілотників. РСЗВ оснащена цифровою системою управління вогнем і здатна обмінюватися інформацією на полі бою.