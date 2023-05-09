Бійці ЗСУ знищили техніку ЗС РФ та взяли у полон "вагнерівців" поблизу Бахмута (фото, відео)

Бійці ЗСУ знищили кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП, а також ліквідували півсотні загарбників з 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ та ПВК "Вагнер".

Бійцям 3-ої штурмової бригади вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів. Про це 9 травня йдеться у Telegram-каналі "Жорін з Азову", дописи у якому публікує майор Збройних сил України Максим Жорін.

Він розповів подробиці проведення операції 3-ої штурмової бригади на південно-західних околицях Бахмута. Виявилося, що дії українських захисників були настільки успішними, що керівник так званої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив поскаржитися на плачевну ситуацію окупантів у цій локації.

Внаслідок відповідних заходів з боку підрозділу ЗСУ було ліквідовано півсотні загарбників, які представляли 72 бригаду армії РФ, а також ВПК "Вагнер". Знищено й кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП. Під контроль українських сил повернені важливі позиції.

"Як бачите, є і поповнення обмінного фонду", – зазначив Жорін у дописі.

Заява Пригожина щодо ситуації поблизу Бахмута

Керівник так званої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що втратив 500 росіян. З його слів, це відбулося у зв'язку з втечею 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з околиць Бахмута. З його слів, нібито саме дії регулярних військ РФ спровокували втрату понад трьох кілометрів окупованої української землі. За його словами, зараз ділянка фронту, де російські війська залишили позиції, була "абияк" заблокована "вагнерівцями". Він спрогнозував, що у раз, якщо "фронт посиплеться", українські війська зайдуть у Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, 3 штурмова бригада 14 квітня показала вуличні бої у Бахмуті на відео. У кадрі можна побачити, як українські захисники просуваються у міських кварталах. Можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.