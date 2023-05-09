Перед початком параду на Червоній площі Путіна помітили з "ядерною валізкою" (фото)

За інформацією журналістів, коли голова Кремля прибув на Червону площу, в руках його помічника була валіза, яка, можливо, містить коди для завдання ядерного удару.

Російського президента Володимира Путіна бачили з валізою, в якій, можливо, містяться коди для завдання ядерного удару, незадовго до того, як на параді до 9 травня він назвав розв'язану в Україні війну, війною проти Росії. Про це повідомляє The Mirror.

Коли голова Кремля прибув на Червону площу, в руках його помічника була валізка. На Червоній площі, де проходив парад до 78-річчя з дня перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, також були помічені снайпери, які також були присутні на даху ГУМу.

Парад проходив через тиждень після атаки двох дронів над Кремлем. Російський президент звинуватив у цій акції Україну, але не надав доказів.

Путін перед парадом і помічник з "ядерною валізкою"

У своїй промові Путін звинуватив Захід, який нібито прагне завдати Росії військової поразки, а також повторив низку своїх інших наративів, щодо причин війни.

Перед початком параду Росія завдала по Україні масованого удару крилатими ракетами.

У ніч проти 9 травня російські війська обстріляли Україну 25 ракетами, але українські засоби ППО успішно знищили 23 з цих ракет.

Нагадаємо, що, за повідомленнями ЗМІ, у компанії Rheinmetall заявили про готовність виробляти танки, системи ППО та боєприпаси в Україні. Згідно з наявними планами, за рік планується випустити до 400 танків. Гендиректор корпорації Армін Паппергер вважає, що Київ зможе захистити себе.

Також повідомлялося, що під час контрнаступу ЗСУ може і не бути очікуваного "голлівудського сценарію". І операція ЗСУ може і не стати вирішальною у війні в Україні, вважають у британському МЗС.