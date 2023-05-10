У Росії в параді взяв участь полковник, який наказував розстрілювати цивільних в Бучі (відео)

Полковник Омурбеков керував 64-тою мотострілецькою бригадою з російського Хабаровська, яка відзначилася особливими звірствами на Київщині та отримав від Путіна за це орден "За відвагу і героїзм".

У параді Перемоги у Хабаровську у РФ взяв участь полковник Азатбек Омурбеков, якого звинувачували у наказах убивати мирних жителів в Україні. Про це повідомляють "Важные истории".

64-та мотострілецька бригада з російського Хабаровська відзначилася особливими звірствами на Київщині. Її командир — 38-річний Азатбек Омурбеков після звірств у Бучі отримав від Путіна орден "за відвагу та героїзм", а його бригада — звання "гвардійської".

Навесні минулого року під командуванням Омурбекова в Україні воював Даниїл Фролкін, який зізнався у вбивстві мирного жителя.

"Командуванню намагалися пояснити, що ми більше в наступ не підемо. Омурбеков почав пацанів бити, на кшталт вони слабаки, нецензурною лайкою їх покривав просто. Одному прикладом по обличчю вдарив, другому пістолет приставив до чола, сказав: "Я зараз тебе взагалі застрелю і мені взагалі нічого за це не буде", — розповідав Фролкін.

Інший товариш по службі Фролкіна розповів, як Омурбеков віддавав накази розстрілювати цивільних українців.

"Ми стояли у лісосмузі за Андріївкою. Нас обстрілювали, і їхали в якийсь момент цивільні. І Омурбеков сказав: "Всіх під обстріл", — розповів він.

За його словами, Омурбеков також наказував вбивати "всіх, у кого телефони знайдете".

Нагадаємо, що військові журналісти Military Media Center показали кадри з деокупованої Бучі, які раніше не були доступними для масової аудиторії. Відомо, що відеокадри зі звільненого міста було знято 2 квітня 2022 року.

16 березня ООН опублікувала звіт про злочини РФ в Україні. До нього увійшли матеріали про злочини російських військових у Бучі.