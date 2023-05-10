Пентагон підтвердив: Україна збила російську ракету "Кинджал" за допомогою Patriot (відео)

За словами бригадного генерала Пета Райдера, у близько- та довгостроковій перспективі США приділять увагу закупівлі додаткових систем ППО та боєприпасів, щоб допомогти Україні контролювати повітряний простір та захистити громадян від ракет РФ та іранських дронів.

У вівторок, 9 травня, речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що українські військові збили російську крилату ракету "Кинджал" за допомогою системи ППО Patriot. Прес-конференція Пентагону транслювалася у Twitter.

Журналіст поставив питання, чи справді ЗСУ "приземлили" російську ракету, а також поцікавився поточним станом українських ППО загалом.

"Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як відомо, ця система є частиною ширшого спектра можливостей ППО, якими Сполучені Штати та міжнародне співтовариство забезпечило Україну", — повідомив Райдер.

За його словами, система Patriot — один із елементів багаторівневих інтегрованих можливостей ППО, які має Україна.

Він додав, що США та партнери продовжать постачати наземні можливості ППО та боєприпаси до них, щоб допомогти Україні контролювати свій "суверенний повітряний простір та захистити українських громадян від російських крилатих ракет та іранських дронів".

За словами Райдера, у близькостроковій та довгостроковій перспективі США приділять увагу закупівлі додаткових систем ППО та боєприпасів.

Перше "перехоплення гіперзвукової ракети в бойових умовах"?

Питання про "операційні подробиці" — про те, чи система ППО Patriot, яка збила російську ракету, была надана США, Нідерландами чи Німеччиною, американський генерал переадресував до Міноборони України. Але все ж таки підтвердив, що американська система Patriot "вже там".

"Американська система Patriot знаходиться в Україні. Але щодо конкретної батареї, яку вони використовували, — чи була вона поставлена американцями, голландцями, — тут я б радив звернутися до українців", — зазначив він.

Спікеру Пентагона також поставили питання про те, чи це був "перший випадок перехоплення гіперзвукової ракети в бойових умовах"? Але він відповів, що інших подробиць, окрім підтвердження, що система Patriot збила російську ракету "Кинджал", поки що немає.

Бригадний генерал Пет Райдер про російську ракету "Кінжал", дивитись з 36:06

Нагадаємо, що група європейських країн планує закуповувати для України далекобійні ракети. Фонд для закупівель та постачання озброєнь Україні запропонував компаніям-виробникам ракет повідомити, чи готові вони постачати такі озброєння. Із зацікавленими компаніями розпочнуть співпрацю з 5 червня.

Також повідомлялося, що Франція передасть Україні саперні бронемобілі VAB Gеnie. Ці БТР оснащені балістичним захистом та захистом від вибухів. Для десанту передбачені крісла, що амортизуються при підривах.