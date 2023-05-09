Франція передасть ЗСУ бронеавтомобілі для саперів VAB Gеnie, — Oryx

БТРи, які готується передати Україні Франція, мають балістичний захист, захист від підривів, а для екіпажу і десанту передбачені крісла, які амортизують при підривах.

Related video

Франція найближчим часом поставить в Україну бронетранспортери для саперів. Про це повідомляє нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx.

"Французькі поставки зброї до Києва. Десятки інженерних автомобілів VAB Génie", — йдеться в повідомленні спільноти.

БТР VAB Génie

БТР розроблений французькою компанією Renault Trucks Defense разом із технічним відділом французької армії та французькою агенцією оборонних закупівель. VAB — "броньована машина переднього краю", виробництво якої триває з 1976 року. Всього було виготовлено понад 5000 машин цього типу в різних варіантах.

БТР має балістичний захист, захист від підривів. Для екіпажу і десанту передбачені крісла, що амортизують при підривах, з підніжками для того, щоб ноги не торкалися підлоги.

Нагадаємо, що ЗСУ показали ефективність застосування ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Озброєння ефективно себе зарекомендувало в боротьбі з підрозділами ЗС РФ, як з піхотою, так і легкоброньованою технікою.

Українські військові уразили на фронті російську бойову машину піхоти (БМП), використавши український дрон-камікадзе "Пегас". Пілот дрона скерував слідом за бойовою машиною FPV-дрону з кумулятивним боєприпасом і швидко його наздогнав, завдавши удару у вежу.