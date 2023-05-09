"Зніс вежу": український дрон-камікадзе "Пегас" уразив російську БМП (відео)

Швидкий безпілотник легко наздогнав бойову техніку і завдав їй удару у вежу.

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Українські військові уразили на фронті російську бойову машину піхоти (БМП) за допомогою дрона-камікадзе "Пегас". Відеозаписом атаки у Telegram поділилася школа операторів БПЛА "Ескадрон".

Окупанти їхали на БМП по дорозі в одному з прифронтових населених пунктів України, назва якого не вказується, коли його помітив оператор ЗСУ. Пілот направив слідом за бойовою машиною FPV-дрону з кумулятивним боєприпасом і швидко його наздогнав, завдавши удару у вежу.

"Чергове вдале застосування дрона-камікадзе проти техніки окупантів. Загарбник, не хвилюйся, "Пегасів" вистачить на всіх", — прокоментували удар у школі "Ескадрон".

Ця організація не лише навчає пілотів БПЛА, а й збирає бойові дрони з деталей, придбаних на пожертвування українців, а потім передає їх військовим. В "Ескадроні" кажуть, що їхніми "Пегасами" користуються різні підрозділи ЗСУ, НГУ та СБУ.

У березні писали, як дрон-камікадзе "Пегас" знищив танк Т-72Б3 під Авдіївкою. Оператор із 59 ОМБр зміг завести безпілотник прямо в люк на вежі, через що літальний апарат вибухнув усередині та вивів машину з ладу.

Українські військові за допомогою дронів "Пегас" уражають як техніку, так і живу силу ЗС РФ. У квітні з'явилося відео, як один БПЛА уразив одразу п'ятьох російських військових одним ударом, влетівши в одного з них.

У квітні також стало відомо, що український дрон-камікадзе "Пегас" влетів у російський ПЗРК, встановлений на даху будинку. Завдяки влучності оператора вогневу позицію було знищено.