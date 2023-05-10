Культурний геноцид українців: викрадення дітей є частиною ширшої політики, — експерт

За словами со-лаурету Нобелівської премії миру 2022 року Олександри Матвійчук, на тимчасово окупованих територіях Росія забороняє використання української мови, використовує штучно створену версію історії як державну ідеологію.

Впродовж 9 років Росія викрадає українських дітей, переслідує українців на окупованих територіях, провадить позасудові страти. Про це розповіла голова київського Центру громадянських свобод та співлауреат Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук, пише видання Newsweek.

За її словами, все це робиться для того, щоби змінити ідентичність українців.

"Якщо ви хочете знищити якусь етнічну чи національну групу, нема потреби вбивати всіх її членів. Вам потрібно лише змінити ідентичність групи, і ви досягнете своєї мети геноциду", — сказала вона.

Також Матвійчук наголосила, що на тимчасово окупованих територіях Росія забороняє використання української мови, використовує штучно створену версію історії як державну ідеологію. Окупанти знищують проукраїнську символіку, переслідують людей, які репрезентують місцеву українську еліту. Москва хоче стерти будь-який натяк на українську ідентичність.

"Депортація дітей та їх перевиховання у росіян — це тільки частина ширшої політики, — пояснила вона.

Матвійчук сказала, що викорінення української культури та самобутності вже давно є метою Росії. За її словами, люди, які проживають на окупованих територіях, мають українську ідентичність незалежно від того, якою мовою вони говорять.

"У тому, що роблять росіяни, є логіка, навіть якщо це жорстока логіка. Якби вони могли, то зробили б те саме в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі", — зазначила вона.

Українські діти утримуються в таборах для перевиховання

У звіті Лабораторією гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадської охорони здоров'я, говориться, що понад 6000 українських дітей, що знаходяться в РФ або на окупованих територіях, містяться "принаймні в 43 установах", що тягнуться від Криму до східного узбережжя Росії та на північ до Сибіру.

"Щонайменше 32 (78%) табору, виявлених Yale HRL, мабуть, займаються систематичною роботою з перевиховання, яка знайомить дітей з України з орієнтованою на Росію академічною, культурною, патріотичною та/або військовою освітою", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що дитячий обмудсмен РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що не вважає себе військовою злочинницею. Вона ще у вересні розповіла, що взяла до себе сім'ю хлопчика, вивезеного з окупованого українського міста. За її словами, до РФ перемістили 2 тисячі дітей із українських соціальних установ.

Крім того, повідомлялося, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львово-Бєлової за незаконне переміщення людей з окупованих територій України у РФ на шкоду українським дітям.