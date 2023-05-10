"Готується до затяжної війни": в ISW проаналізували промову Путіна на 9 травня

Парад у Москві продемонстрував набагато менше військової техніки, ніж зазвичай, що свідчить про подальшу деградацію ЗС РФ за умов повномасштабного конфлікту з Україною.

Президент Росії Володимир Путін відмовився використовувати своє звернення з нагоди 9 травня для внесення будь-яких значних риторичних змін і повторив наявні наративи, готуючись до затяжної війни та представляючи Росію як країну, яка успішно протистоїть всьому Заходу. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 9 травня.

Путін заявив у своєму щорічному зверненні, присвяченому перемозі СРСР над нацистською Німеччиною 9 травня, що "проти Росії розв'язана справжня війна" та що Росія дала відсіч міжнародному тероризму й продовжуватиме "захищати" мешканців Донбасу.

Водночас Путін раніше заявляв, що Захід веде глобальну "війну" проти Росії.

"Путін раніше називав російську військову кампанію в Україні "війною", але ця риторика, незалежно від того, є вона навмисним визнанням масштабу бойових дій чи ні, не супроводжувалася будь-якими змінами в підході Кремля до "спеціальної військової операції", — йдеться у звіті.

Примітно, що російський президент також відмовився використати нещодавні помітні події, такі як його щорічне новорічне звернення або його звернення до Федеральних зборів у лютому 2023 року, щоб запропонувати якесь конкретне бачення того, як повернути назад невдачі російських військових в Україні чи переосмислити війну. Натомість Путін використав ці події для зміцнення давніх риторичних ліній, спрямованих на підготовку російської громадськості до затяжної війни в Україні, викликаючи в пам'яті події Другої світової війни та не закликаючи російське суспільство підтримати повну мобілізацію, пишуть американські аналітики.

На думку ISW, Путін також спробував використати святкування "дня перемоги" для згуртування партнерів із СНД, багато з яких прагнули зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

"Президент Росії наголосив на важливості участі лідерів країн СНД у цьому заході й повторив шаблонну риторику Кремля про те, що Росія прагне багатополярного світового порядку", — сказано у звіті.

Як зазначили аналітики, останні зусилля Путіна зі згуртування країн СНД були приглушені небажанням кількох центральноазійських лідерів брати участь у параді.

Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не приєднався до решти лідерів на церемонії покладання вінків. Лукашенко також не виступив зі своєю традиційною промовою на 9 травня в Мінську, причина цього не зовсім зрозуміла.

"Інші "незахідні" держави здебільшого відкинули спроби Кремля створити потенційну антизахідну коаліцію, насамперед Китай, який дедалі більше віддаляється від Росії", — зазначають американські аналітики.

В ISW вважають, що деградація російської військової могутності в Україні, ймовірно, зробила ці російські зусилля ще менш привабливими для інших держав. Парад у Москві продемонстрував набагато менше військової техніки, ніж зазвичай (включаючи лише один Т-34 часів Другої світової війни та жодного сучасного танка, яких Росія гостро потребує в Україні), і показали подальшу деградацію російських збройних сил, попри спроби Кремля в попередні тижні применшити значення "дня перемоги" шляхом скорочення кількості парадів і прямого скасування заходів.

Парад у Москві 9 травня

Як писав Фокус раніше, на парад приїхали кілька лідерів пострадянських республік. У компанії Путіна помітили президентів Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, а також прем'єра Вірменії та самопроголошеного президента Білорусі.

Також 9 травня Фокус публікував основні тези з урочистої промови президента Володимира Путіна. Російський лідер укотре заявив про "війну із Заходом" і похвалив учасників російсько-української війни.

Крім того, повідомлялося, що повітряну частину військового параду на Червоній площі скасували без пояснення причин. По Червоній площі проїхався лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 та кілька сучасних бойових машин піхоти й ракетні комплекси.

Нагадаємо, під час параду 9 травня в РФ збили 3 безпілотні літальні апарати. Один із БПЛА летів у напрямку штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ і був перехоплений у районі Бітцевського лісу.