Російські еліти побачили, що Байден виявився крутішим за Путіна, — політтехнолог

Верхівка Кремля від початку повномасштабної війни сподівалася, що Путін розрулить ситуацію, натисне й домовиться із Заходом, але їхні надії виявилися марними — Байден переграв російського президента, вважає політтехнолог Михайло Шейтельман.

Україні пощастило, що на початок повномасштабного вторгнення РФ в України при владі в США був Джо Байден. У нього був колосальний досвід у політиці, завдяки якому він виявився сильнішим за Путіна. Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Російські еліти розуміли, що з війною почалися певні проблеми; все пішло не так, як планували. Але вірили, що Путін крутіший за Байдена. І зможе все розрулити. Але це не працює. Байден виявився крутішим", — зазначив Шейтельман.

За його словами, у Байдена в порівнянні з Путіним просто колосальний досвід у політиці, який зараз багато чого дає.

"Не в образу трампістам. Може, і Трамп був би кращим. Але з Байдена часто підсміювалися. А я завжди казав, що він ще в 1972 був сенатором. Це — рік, який уявити вже неможливо. Ким тоді був Путін? Він під столом ще ходив. А Байден був на одній із найвищих державних посад", — підкреслив Шейтельман.

Нагадаємо, що на естонсько-російському кордоні, 9 травня, на стіні Нарвського замку в Естонії розмістили плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна з написом, що він — воєнний злочинець.

Більшість українців вважає Путіна сучасним Гітлером. Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, опубліковані 8 травня.