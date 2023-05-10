Вибухи в Курській і Бєлгородській областях: росіяни заявили про атаки БПЛА (фото)

Уламки збитого дрона впали під Курськом і пошкодили фасад будинку разом із газовою трубою. А в Бєлгородській області один із безпілотників врізався в ЛЕП.

У Курській області Росії збили безпілотний літальний апарат. Про це в середу, 10 травня, повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За словами російського чиновника, сили протиповітряної оборони РФ збили, як стверджується, український безпілотник над селом Толмачево. Уламки БПЛА пошкодили фасад приватного будинку та газову трубу. Люди не постраждали.

Згідно з повідомленням місцевого пабліка, мешканці Курської області почули вибухи близько 5-ї години ранку 10 травня.

Вибухи в Бєлгородській області

Як повідомляє російське медіа SHOT, два українські ударні дрони нібито намагалися атакувати Бєлгородську область. Один БПЛА збили російські військові, другий врізався в лінії електропередач і вибухнув.

Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot

За даними російських журналістів, перший дрон-камікадзе подавили засобами РЕБ і збили з автомата прикордонники поряд із селом Сподарюшине. Другий БПЛА літакового типу врізався в ЛЕП і впав у районі вулиці Молодіжної в селі Ольховатка (за 50 кілометрів від українського кордону). Уламками пошкодило фельдшерсько-акушерський пункт, два житлові будинки, будівлі пошти та Будинки культури, а також один автомобіль. Жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, 7 травня в Курській області знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". БПЛА знайшли за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка.

Раніше, 4 травня, стало відомо, що в Бєлгородській області Росії нібито збили український розвідувальний безпілотник Shark. Росіяни побоюються, що БПЛА допоміг українським військовим розвідати велику територію в тилу Росії завдяки гарній камері.