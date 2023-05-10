Україна планує купити в Бразилії 450 медичних бронемашин VBTP-MR Guarani

Для Бразилії важливо зберегти нейтралітет, тому вона хоче мати гарантії того, що бронемашини застосовуватимуться виключно з гуманітарною метою та не братимуть участі в бойових діях.

Українська сторона планує купити в Бразилії броньовані машини VBTP-MR Guarani, модернізовані під медичні цілі. Відповідний запит було направлено до Міноборони країни 27 квітня через військовий аташе при українському посольстві в Бразилії. Про це повідомив бразильський журнал Tecnologia & Defesa.

У документі, адресованому міністру оборони Жозе Мусіо Монтейро, міститься прохання про закупівлю до 450 автомобілів Guarani в санітарному виконанні для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Оглядачі зазначають, що для бразильської сторони цей продаж мав би велике значення, оскільки він гарантував би розробку санітарної версії Guarani й дозволив би розширити виробничу лінію підприємства компанії IDV у Сеті-Лагоас, створюючи більше робочих місць. Ще однією перевагою є те, що Україна готова придбати машину з новою національною системою командування та управління, що ще більше збільшує активність бразильської оборонної промислової бази.

Кошти на купівлю бронемашин будуть виділені союзниками України, пишуть журналісти, так Бразилія отримає гарантії, що техніка експлуатуватиметься лише з гуманітарною метою та не братиме участі в бойових діях. Цей момент важливий для бразильської сторони, і про це свідчить той факт, що у вересні минулого року вона відмовила Києву в експорті десантно-транспортної версії цих машин для ЗСУ.

Водночас, за даними військових джерел, із якими консультувалося Tecnologia & Defesa, офіційно лист ще не потрапив до рук міністра, попри те, що був поданий понад десять днів тому.

Коротко про машини VBTP-MR Guarani

Основою сімейства бронемашин VBTP-MR Guarani є броньоване колісне шасі (6х6), здатне нести різні бойові модулі й інше цільове обладнання. Корпус виготовлений зі сталевих листів, які забезпечують захист від куль і осколків, також машина має посилене днище, що захищає від вибухів.

Guarani оснащений дизельним двигуном Iveco Cursor 10ENT-C потужністю 383 к. с. із автоматичною коробкою передач, що забезпечує привід всіх коліс і двох гребних гвинтів у кормі. Така потужність дозволяє досягати максимальної швидкості до 110 км/год при запасі ходу до 600 км.

Базове шасі бронемашини має довжину 6,9 м, ширину 2,7 м та висоту не менше 2,4 м, проте її вага досягає 16,7 т залежно від модифікації.

Раніше повідомлялося, що Бразилія відхилила прохання Німеччини передати Україні боєприпаси до танків Leopard, які Берлін планував надати Києву. Президент країни Лула да Сілва аргументував відмову тим, що він не хоче "провокувати Росію".