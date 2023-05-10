Найзагадковіший: експерт розповів, чим цікавий новий пакет військової допомоги США (відео)

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що в релізі Пентагону не все так однозначно — деякі військові позиції вказані розмито, через що не зовсім зрозуміло, про що йдеться.

У новому пакеті військової допомоги США будуть дрони для ППО, яких ще немає в Україні. Про це у вівторок, 9 травня, розповів військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі "24 каналу".

Експерт зазначив, що це найцікавіший та загадковий пакет військової допомоги США. За словами Каткова, у США дуже полюбляють публічність й багато моментів, які стосувалися військової допомоги Україні, також робилися публічно. Проте в цьому випадку не все так публічно та зрозуміло, як це було раніше.

"Там шість пунктів на $1,2 мільярда. З них лише три можна назвати конкретно. Це 155 мм боєприпаси, супутникові знімки, навчання, тренування, запчастини тощо. Три інші — вони просто terra incognito", — розповів Катков.

Так, решта трьох пунктів включають засоби ППО та боєприпаси до них, проте незрозуміло, про що конкретно йдеться.

"Засоби ППО — це все — на тобі Stinger, на тобі ракети до нього. Все — пункт виконаний. І завершуючи ЗРК Patriot. У цей пакет ледь би один Patriot помістився, але як мінімум NASAMS — це точно", — вважає Катков.

Військовий експерт також зазначив ще один пункт, який стосується антидронової боротьби. Тут все ще загадковіше, ніж із системами ППО.

"Боєприпаси, які борються з дронами" — приблизно таке формулювання. У це взагалі все, що завгодно може бути вкладено. Що це таке взагалі не зрозуміло. І тут накладається публікація від Assosiated Press, де було зазначено, що буде передано дрони протиповітряної оборони", — зазначив Катков.

Експерт вважає, що йдеться про якийсь засіб, який збиває дрони, проте саме є дроном. За словами Каткова, США мають такі системи, вони вже навіть поставляються на експорт.

"Але вони досить дорогі й там спірна боєздатність, тому що APKWS у ролі ППО – ефективніше рішення, ніж із дроном-камікадзе", — додав Катков.

За його словами, дрони для ППО є однією з найперспективніших сфер на сьогодні для України. Річ у тім, що питання боротьби з "Шахедами", крилатими ракетами продемонстрували, що найефективнішими проти них є повітряні засоби.

США надали Україні новий пакет допомоги на $1,2 мільярда

9 травня у Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий – 38-й – пакет військової допомоги на суму $1,2 мільярда. Раніше Фокус перерахував, що входить у новий пакет.

У Associated Press заявили, що більшість коштів, виділених Україні цього разу, буде витрачено на закриття майбутніх оборонних потреб.

Нагадаємо, 8 травня журналісти USA TODAY повідомили, що США знімають із танків Abrams "чутливі" технології напередодні виправляння в Україну. Уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним державам.