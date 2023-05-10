Окупанти планують "евакуювати" із ЗАЕС близько 3000 працівників, — Енергоатом

В компанії попереджують, що вивезення працівників станції загострить питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

В окупованому Енергодарі Запорізької області російські окупанти запланували вивезти до РФ близько 3000 працівників ЗАЕС, які уклали угоди з "Росатомом". Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатомом". Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста окупанти заборонили майже від початку окупації", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Енергоатомі", евакуація працівників станції загострить нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

Водночас в компанії наголосили, що вживають всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації Запорізької області.

Нагадаємо, що на тлі оголошеної владою РФ "евакуації" російські загарбники почали активно вивозити з Енергодара документацію та дорогу техніку. У місті спостерігається певний ажіотаж та активізація з боку армії РФ.

Раніше у окупованому Токмаку у Запорізькій області російські окупанти оголосили про евакуацію, а у Веселому зачинили місцеве відділення поліції та спалили усю документацію.