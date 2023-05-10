Під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін (фото)

Відеорепортер висвітлював події в Україні. 9 травня під час артилерійського обстрілу Арман Солдін загинув на очах у інших журналістів.

Під Бахмутом у Донецькій області загинув журналіст AFP Арман Солдін. Про це 9 травня повідомили у соцмережах агенції.

"Усі наші думки з його родиною та близькими", — йдеться у пості.

У медіа розповіли, що Солдін працював відеокоординатором по Україні та загинув внаслідок обстрілу на очах у колег поблизу міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

"Напад стався на околицях міста неподалік від Бахмута — епіцентру бойових дій на сході України протягом кількох місяців", — зазначили в AFP.

В агенції підкреслили, що вбивство відеорепортера яскраво показує, які ризики несе в собі висвітлення бойових дій.

"Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні", — сказав голова AFP Фабріс Фріз.

Фото: AFP Фото: AFP

Смерть французького репортера сьогодні, 10 травня, підтвердив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він додав, що Солдін ввечері 9 травня загинув в районі міста Часів Яр внаслідок артилерійського обстрілу.

"Співчуваю рідним та близьким журналіста і дякую всім, хто, ризикуючи власним життям, продовжує розповідати правду про нашу війну", — написав Кириленко.

Нагадаємо, 27 квітня в бою загинув український журналіст Олександр Бондаренко. Він вступив до лав захисників після повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше, 27 березня, на Бахмутському напрямі отримав поранення польський волонтер. Марек надавав гуманітарну допомогу та потрапив під ворожий обстріл. Лікарям не вдалося врятувати життя чоловіка.