Нетрадиційний підхід: що відомо про підводний український безпілотник Toloka (фото)

Морський безпілотник, як пишуть експерти, буде мати високу маневреність завдяки особливій конструкції. Також він матиме відносно невеликі розміри, у порівнянні з іншими надводними дронами.

Україна стала відомою тим, що знаходить нетрадиційні рішення для боротьби з російською агресією у Чорному морі. Одним з таких прикладів є підводний безпілотник проєкту Toloka. У виданні Naval News назвали особливості української розробки.

Зіткнувшись з російським повномасштабним вторгненням, українські інженери знаходять інноваційні рішення для оборони країни. Одним з таких рішень є створення безпілотного підводного човна Toloka TLK-150. Це відносно невеликий безпілотник довжиною лише 2,5 метри. Він має подвійні двигуни, що підрулюють на невеликих крилоподібних стабілізаторах і великий кіль. Разом з іншими конструктивними особливостями, морський пристрій отримає високу маневреність, пишуть у виданні.

Характеристики морського дрону та порівняння з іншими надводними дронами

Нещодавно Україна закупила в декількох країнах підводні безпілотники. Також 6 морських дронів передала Великобританія. Більша частина з них стосується розмінування, однак у виданні не виключають, що Україна могла їх використати для створення унікального TLK-150.

Цілком можливо, що камера безпілотника може використовуватись як перископ для місій зі збору розвідувальних даних поблизу ворожого берега. Також камер може допомогти підводному дрону наводитися під час атаки. Окрім TLK-150 є також більший TLK-400 та TLK-1000. Вони мають більший радіус дії та корисне навантаження. Однак наразі невідомо, чи побудували хоч один підводний дрон.

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ писали, чим підводні безпілотники стали знову цікавими для американських військових.

11 квітня також ЗМІ повідомляли, що американські дрони зможуть ловити російські підводні човни на великій відстані завдяки створенню аналога ехолота.