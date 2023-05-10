Росіяни брешуть про загибель українських генералів для підняття бойового духу, — Маляр

Заступниця міністра оборони підкреслила, що за тиждень було три такі повідомлення, але всі ці військові живі. Такі дії ворога, за її словами, спрямовані на психологічний тиск та підняття власного бойового духу.

У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів на фронті, але це не відповідає дійсності. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні, 10 травня.

Вона наголосила, що за тиждень було три такі повідомлення, але всі ці військові живі. Також Маляр додала, що зазвичай такі повідомлення мають кілька цілей:

психологічний вплив на саму людину;

деморалізація українських військ;

короткостроковий хайп на темі;

підняття духу свого війська.

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, за яких умов воює наше командування", — резюмувала вона.

Нагадаємо, 2 травня росіяни заявили, що нібито підірвали бронетехніку з командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майором Ігорем Танцюрою. У Генштабі це відразу ж спростували, Танцюра живий та виконує свої обов'язки.

4 травня від Центру національного спротиву надійшла інформація, що Російська Федерація почала створювати на окупованих територіях фейкові журналістські організації для ілюзії медіа.