"Мангали їм не допомагають": оператор Javelin про імпровізований захист на танках РФ (фото)

Військові кажуть, що важливою складовою для застосування ПТРК Javelin є аеророзвідка, яка фіксує ворожі наміри ще на самому початку. Цей час дозволяє підготуватись до "приймання гостей".

Українські протитанкісти одної з окремих бригад морської піхоти виконують завдання у Донецькій області. Військові знищили вже не одну одиницю російської техніки, тому кажуть, що "мангал" на танку не допоможе від знищення. Про це повідомляється в репортажі АрміяInform.

Підрозділ з Javelin, за словами командиру підрозділу з позивним "Маяк", складається з досвідчених військових. Більшість із них знищили по декілька одиниць російської бронетехніки. Протитанкісти завжди готові до штурму окупантів, а відтак перебувають на постійному бойовому чергуванні.

Нині бійці воюють неподалік від Водяного у Донецькій області. Військові кажуть, що ЗС РФ не шкодують сил, щоб пробувати штурмувати позиції військових. Завдяки в тому числі розрахункам Javelin, всі їхні спроби марні.

Командир протитанкістів "Маяк" Фото: АрміяInform

"Маяк" розповів про один з таких епізодів. На них йшла ворожа група з 10 танками та БМП. У перші хвилини бійці спалили 2 Т-72, однак це не зупинило ворога й він продовжував рухатися далі, "як в нічому не бувало". Тому було знищені ще дві 2 БМП, а решту техніку добили танкісти та артилерія ЗСУ.

"Javelin — це сучасне протитанкове озброєння. Ним дуже круто працювати. Їхнім танкістам навіть не допомагає "решітка-гриль", яку вони наварюють на башту. Завдяки цьому американському озброєнню ми можемо працювати на відстані та вберегти особовий склад" — пояснює командир розрахунку.

Один з операторів з позивним "Пшеня" каже, що важливим елементом успішних дій є аеророзвідка Фото: АрміяInform

Один з операторів з позивним "Пшеня" каже, що важливим елементом успішних дій є аеророзвідка. Спочатку вони фіксують початок штурму, а потім вже передають інформацію протитанкістам про кількість одиниць, напрям та приблизний час підходу ворога. Це дозволяє підготуватися й зайняти вигідні позиції для оборони.

Нагадаємо, 10 травня Холодноярська бригада показала знищення танка Т-90М "Прорив", який "не зміг прорватися на парад".

8 травня ЗМІ показали російський танк Т-72Б3 з "мангалом" та динамічним захистом на ньому.