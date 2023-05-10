Мобілізація: в Україні можуть закликати ще одну категорію чоловіків під час воєнного стану

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль став ініціатором законопроекту, який дозволить закликати придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 25 до 60 років за станом здоров'я без досвіду військової служби.

Військовий стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. У новому законопроекті №9281 передбачили додавання ще однієї категорії чоловіків, які підлягають призову на військову службу. Про це 10 травня повідомляє видання NV.

За інформацією журналістів, загальна мобілізація в Україні передбачає оперативне поповнення особового складу Сил оборони та мобілізацію ресурсів для захисту країни, за якою мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. При цьому Закон про військовий обов'язок і військову підготовку передбачає, що чоловіки, які не проходили строкову службу віком від 18 до 27 років, не можуть бути мобілізовані.

У середу, 10 травня, у Верховній Раді з ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було зареєстровано законопроект №9281, який передбачає додавання в рамках мобілізації в Україні ще однієї категорії чоловіків.

Мобілізація в Україні — кого можуть покликати

У новому законопроекті передбачено, що мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати обов'язки щодо призову за станом здоров'я.

"Насамперед відбулася мобілізація всіх чоловіків, які мають досвід служби, придатних за станом здоров'я та мають необхідні спеціальності або навички", — повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Наразі за його словами, відповідно до певних потреб для доукомплектування військових частин, проводитиметься призов усіх категорій та військово-облікових спеціальностей.

"Насамперед, звичайно, відбирається особовий склад, який вже має досвід проходження військової служби. Особовий склад має бути призваний з придатних за станом здоров'я, відповідно тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. А щодо фахівців… у Збройних силах виникають потреби у комплектуванні різними спеціальностями", ― зазначив Горбач.

Мобілізовані українці з досвідом військової служби можуть прямувати одразу до бойових військових частин, військовозобов'язаних з запасу, які не проходили раніше військової служби, можуть призивати до навчальних військових частин для перепідготовки. За словами Горбача, навчання триває щонайменше один місяць, для складніших спеціальностей — довше.

Мобілізація в Україні – категорії чоловіків, які підлягають заклику:

військові (у тому числі контрактники), які завершили службу до 24 лютого 2022 року, проте не досягли потрібного віку перебування на службі та придатні за станом здоров'я;

придатні за станом здоров'я чоловіки віком від 28 до 60 років, які не мають досвіду військової служби;

обмежено придатні під час військового стану чоловіки з досвідом служби та без досвіду служби;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 27 років, які погодилися на контрактну службу;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року (власники "білого квитка"), якщо вони придатні або обмежено придатні до служби під час військового стану за рішенням ВЛК;

особи з інвалідністю, які добровільно пройшли ВЛК та добровільно мобілізувалися;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами згідно зі статтею 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію – лише за місцем проживання та лише добровільно.

Служба для людей з інвалідністю

Особи з інвалідністю можуть нести три види служби виключно за місцем проживання:

у частинах (підрозділах) забезпечення;

у територіальних центрах комплектування;

у установах, організаціях та навчальних закладах.

Мобілізація в Україні — зміни після набуття Законом чинності

Новий проект закону № 9281 передбачає внесення змін до статей 15, 18, 18-1 та 37 Закону про військовий обов'язок та військову службу, в яких граничний вік перебування на військовому обліку службовців строкової служби зменшується з 27 до 25 років.

У разі набрання чинності змінами, запропонованими Шмигалем, до призову при загальній мобілізації підлягатимуть чоловіки від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу та військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, придатні та обмежено придатні за станом здоров'я без досвіду військової служби.

В уряді переконані, що багато молодих чоловіків користуються відстрочкою від строкової служби при вступі до ВНЗ, де навчання триває в середньому 4-6 років і закінчується в середньому до 24-26 років. У разі зменшення призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу.

"Тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час дії військового стану вважається недоцільним, враховуючи те, що значна чисельність придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, особливий період", ― підкреслено авторами законопроекту в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 8 травня адвокат розповів, які категорії громадян можуть призвати до лав ЗСУ у травні 2023 року.

Також днями стало відомо, які категорії студентів можуть бути мобілізовані на особливий період, згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".