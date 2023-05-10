Росіяни вирішили не платити своїм "адміністраціям" в Україні: у ЦНС назвали причину

За даними українського підпілля, заборгованість по заробітній платі в окупаційних адміністраціях Запорізької області становить від 1 до 2,5 місяців.

У Російській Федерації вирішили не виплачувати заробітну плату співробітникам окупаційних військово-цивільних адміністрацій Запорізької області через ситуацію на фронті. Про це повідомили у Центрі національного спротиву 10 травня.

Як зазначають представники підпілля, росіяни більше не хочуть фінансувати своїх поплічників на окупованих територіях. Про це свідчить заборгованість по зарплаті, яка у деяких установах становить від 1 до 2,5 місяця.

За даними джерела, окупанти пояснюють затримки тим, що кошти поки що заблоковані в російській скарбниці через бюрократію. Однак у ЦНС з'ясували, що рішення про припинення виплат було ухвалено у Москві.

"Росіяни вирішили не платити кошти своїм "адміністраціям" з огляду на розвиток ситуації на фронті", — стверджують у підпіллі.

Нагадаємо, що згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ від 10 травня, у тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області росіяни обманом вивезли сім'ї працівників Запорізької АЕС на територію РФ.

Раніше, 9 травня, ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові спеціально почали псувати українські паспорти на блокпостах. Таким чином, окупанти намагаються прискорити темпи незаконної паспортизації.

Ми також писали 5 травня про те, що на думку полковника ЗСУ Анатолія Штефана, масова "евакуація" мирних жителів із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області може свідчити про підготовку провокації ЗС РФ.