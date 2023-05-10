Знищені MRAP Kirpi, Roshel Senator і HMMWV: у соцмережі показали наслідки боїв у Бахмуті (відео)

Знищену техніку іноземного виробництва, яку передавали Силам оборони України, зафіксували у Бахмуті.

Югославська БМП M-80A, турецький MRAP Kirpi, канадський броньовик Roshel Senator і американський HMMWV отримали значні пошкодження внаслідок боїв на сході України. Відео 10 травня опублікував Telegram-канал Karymat.

У повідомленні йдеться про те, що техніка була зафіксована у Бахмуті. Конкретні локації вказано не було.

Невідомо, за яких обставин було втрачено техніку. Збройні сили України й надалі ведуть бойові дії на Бахмутському напрямку та знищують особовий склад та бронетехніку ворога.

Нагадаємо, 9 травня у соцмережі показали підбитий танк та знищена МТ-ЛБ радянського виробництва. У ЗСУ показали, як виглядає дорога на Бахмут, яка постійно обстрілюється ворожими військами. У кадрі можна побачити, що на шляху до головної фортеці Донеччини було зафіксовано підбитий БТР, МТ-ЛБ та різні транспортні засоби, які використовують українські війська. Також видно, що узбіччі палає танк. Запеклі бої за комунікації, які з'єднують гарнізон міста з іншими підрозділами Збройними силами України не припиняються.

Також 4 травня з'явилося відео перевернутого Bushmastera та підбитого БТР M113 американського виробництва. Техніка нібито було помічена на дорозі на Бахмут. На відео можна побачити німецький бронеавтомобіль Dingo ATF та радянську МТ-ЛБ. У повідомленні йдеться про те, що поблизу міста на Донеччині, де тривають запеклі бої, була знищена техніка, але подробиці не вказані.

Також 2 травня українські захисники показали влучання ворожої артилерії у Бахмуті, який регулярно обстрілюється. На відео можна побачити зруйновану інфраструктуру. Місто на Донеччині фактично перестало існувати, адже усі будівлі, споруди та комунікації знищені внаслідок інтенсивних регулярних ударів та обстрілів з боку російських окупантів, які так й не змогли захопити населений пункт до 9 травня.