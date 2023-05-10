"Готували теракт на замовлення України": Білорусь заявляє про затримання чотирьох "диверсантів"

За даними білоруських ЗМІ, дії диверсантів координував громадянин Білорусі, який проживає у Києві. Завдання на виконання "терактів" вони начебто отримали від ГУР Міноборони України.

У Білорусі повідомили про затримання чотирьох осіб віком від 23 до 29 років, які, на думку влади, нібито готували теракти до 9 травня на замовлення Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це повідомляє білоруське видання "Белта".

Іван Тертель, голова КДБ Білорусі, заявив, що затримані нібито готували теракти до 9 травня на замовлення ГУР Міноборони.

За його словами, затримані готували теракти, при цьому вибухівку вони замаскували під побутові прилади, які були доставлені до Білорусі з-за кордону.

Згідно з повідомленнями білоруських державних ЗМІ, четверо молодих людей віком від 23 до 29 років було затримано в Білорусі за підозрою у плануванні терактів. Дії затриманих нібито координував громадянин Білорусі, який мешкає у Києві, і що завдання на виконання терактів вони отримали від ГУР Міноборони України.

За даними джерела, у затриманих було вилучено вибухівку "американського виробництва", якої "вистачило б, щоб пустити під укіс кілька поїздів".

Подробиці звинувачень буде оголошено в ефірі національного телебачення Білорусі увечері 10 травня, повідомили джерела.

Нагадаємо, що 1 травня колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов заявив, що білоруський політик Олександр Лукашенко передчує поразку російських військ в Україні та "починає відповзати". У такий спосіб він стає проблемою для Путіна.

Крім того, 5 травня Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Місцеві Telegram-канали повідомляли про багатокілометрові черги, які вишиковуються на швидку руку поставлених вагончиків КПП.