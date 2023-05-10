Військова катастрофа: Череватий спростував фейк про "снарядний голод" росіян у Бахмуті

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, безславна історія ПВК "Вагнер" може закінчитися в Бахмуті, оскільки компанія втратила доступ до ресурсу в російських в'язницях.

За останню добу на напрямку Бахмута було зафіксовано 524 ворожі обстріли та 28 випадків військових бойових дій, внаслідок яких було знищено 203 ворожих бійців, поранено 216 та ще 5 взято в полон. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його інформацією, за останню добу на напрямі Донбасу загалом відбулося 524 обстріли з боку російських загарбників.

"Тому розмови їх про якийсь снарядний голод — це фейк. 28 бойових зіткнень сталося, 10 авіанальотів, 203 окупанта знищено, 216 було поранено і п'ятеро потрапили в полон. Також було знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, п'ять польових складів з боєприпасами та один БПЛА типу "Зала", – сказав представник штабу операції Об'єднаних сил.

Він додав, що ситуація в цьому напрямі складна, проте контрольована Збройними силами України. Крім того, Череватий назвав причину заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про вихід із Бахмута.

"Військова катастрофа стоїть за цими заявами. Тому що якщо американські джерела оцінюють у 100 тисяч втрат на цьому напрямку пораненими та вбитими, вбитими 20 тисяч – це ще дуже консервативний підрахунок. Якщо щодобово вони втрачають не менше 100 убитими, а останнім часом і більше, і не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в'язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитися", – заявив спікер.

Таким чином, за словами Череватого, людина, яка мріяла про якусь військово-політичну суб'єктність, про те, що вона "буде лендлордом і наріже якісь землі в окупованих територіях, і взагалі на багато що впливатиме", тепер змушена відрапортувати, чому не вдалося цього досягти та виконати те, що було обіцяно.

Спікер додав, що найманці "Вагнера" поки що складають атакуючу більшість на цьому напрямі, проте через великі втрати все більше змушені використовувати підрозділи регулярної армії.

Нагадаємо, 9 травня соліст Великого театру Сергій Москальков як наочну агітацію вирішив записати кавер на російську та польську революційну пісню "Варшав'янка", змінивши її текст за мотивами "снарядного голоду", який нібито відчуває ПВК "Вагнер". Майже кожен рядок нового "шедевра" Москалькова, який адресовано, ймовірно, Міністерству оборони РФ, починається зі слова "дайте…".

Цього ж дня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті дійшли висновку, що засновник ПВК "Вагнер" досі не вивів найманців з Бахмута Донецької області, попри свої обіцянки, бо не має важелів впливу на російське Міністерство оборони.

Колишній заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун висловив думку, що "кадирівці" не зможуть повноцінно замінити найманців Пригожина у Бахмуті, оскільки не пристосовані до ведення штурмових дій. За його словами, бійці полку "Ахмат" не виконають завдання щодо штурмових дій у Бахмуті, тому що особисту "армію" голови Чечні було створено насамперед для терору населення.