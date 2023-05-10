Чехія розгляне питання поставок бойової авіації Україні: президент назвав тип літаків

За словами глави держави Петра Павела, такий крок був би доцільним з боку Праги, оскільки Київ потребує посиленої підтримки напередодні контрнаступу.

Чехія має намір розглянути можливість чергових військових поставок для України, до яких входитиме авіація. Мова про літаки L-159. Про це 10 травня заявив президент Петр Павел, повідомляє місцеве видання "Českej noviny".

За його словами, Прага могла б розглянути можливість передачі для Києва літаків L-159. Це було б доцільно, оскільки Збройні сили України продовжують підготовку до вирішальної фази війни.

Інші західні країни поки що утримуються від того, щоби поставити Україні бойову авіацію, серед яких сучасні винищувачі. Все тому що підготовка до їх використання займає величезну кількість часу і в літаках є секретні системи, які можуть опинитися випадково в руках Російської Федерації.

"Але я знаю, що переговори продовжуються, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо з демонтованою частиною цієї техніки", — йдеться у повідомленні.

Тому Петро Павел зазначив, що Чехія могла б обговорити питання постачання літаків L-159 для України з певним видом та перспективою на переозброєння.

"Навіть вони як літаки безпосередньої авіаційної підтримки могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі", — додав президент Чехії.

Aero L-159 ALCA: що відомо

Це чеські навчально-тренувальні та навчально-бойові літаки, які були створені на базі L-59 та є наступною серією розвитку L-39 Albatros. L-159 ALCA розробила чеська фірма Aero Vodochody. Загалом у Чехії не менше 20 таких літаків, які включені до складу ВПС.

Нагадаємо, 7 травня президент Чехії попередив Україну про помилки під час контрнаступу. За його словами, Україна має лише один шанс перемогти ЗС РФ на полі бою, тому вона має ним скористатися.