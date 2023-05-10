Британія у 2022 році підготувала майже 10 тисяч українських військових (відео)

Британські інструктори, як зазначив український дипломат Вадим Пристайко, цьогоріч підготує втричі більше українських військових, аніж у 2022 році.

Майже 10 тисяч українських військових вже були підготовлені британськими інструкторами, а у 2023 році ця чисельність зросте у 2-3 рази. Відповідну заяву зробив в етері телемарафону Вадим Пристайко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії.

З його слів, щодня 2-2,5 тисячі наших військових перебувають на території чотирьох таборів, де навчаються. Цей процес триває, а поступово тільки посилюватиметься.

"За минулий рік Британія підготувала майже 10 тисяч військових, а цього року ця цифра буде збільшена у 2-3 рази", — заявив Пристайко.

Виявилося, що минулого року готувалися українські військові кермувати не тільки бронетехнікою. Отримали професійні навички навіть екіпажі вертольотів та військових кораблів. Артилеристи, радисти та екіпажі танків Challenger й надалі проходять відповідну підготовку.

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"Ми зараз просуваємося, щоб допомогти у підготовці контрнаступу Сил оборони України", – пояснив він.

Майбутній контрнаступ ЗСУ він назвав грандіозним. Пристайко зазначив, що підготовку проходять не тільки бійці регулярних підрозділів, але й усі Сили оборони України, включно з прикордонниками, поліцейськими, Нацгвардією.

Дипломат нагадав, що Велика Британія була поруч з України з початку російської агресії у 2014 році. Саме за цей час вдалося підготувати понад 25 тисяч українських військових.

"Саме тому наші солдати та офіцери виглядають так, як війська НАТО", – додав посол.

Нагадаємо, 10 травня видання Politico повідомило, що Велика Британія розглядає можливість постачання ракет дальністю 300 км лише у тому випадку, якщо ЗСУ використовуватимуть їх лише для поразки цілей на території України. Видання пише, що міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати терміни постачання та їх масштаб.