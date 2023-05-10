Болотиста та м'яка земля: німецький генерал назвав причину "затримки" контрнаступу ЗСУ

У процесі зустрічі з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним генерал Карстен Броєр зрозумів, що планування контрнаступу рішуче "йде повним ходом".

Контрнаступ ЗСУ затримується через погодні умови, оскільки на багатьох ділянках фронту зберігається болотиста та м'яка земля. Про це в середу, 10 травня, заявив генеральний інспектор Бундесверу, генерал-майор Карстен Броєр, повідомляє агентство DPA.

"Мені пояснили, як ведеться бій на передовій. Земля все ще болотиста та волога. У деяких місцях на полях ще збереглися великі озера. В останні тижні ще не склалися умови для масштабного наступу", — зазначив Карстен Броєр.

У неділю, 7 травня, генерал Броєр прибув з офіційним візитом до Києва для переговорів з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним. Після зустрічі він наголосив, що підготовка ЗСУ до контрнаступу "йде повним ходом".

"Під час усіх переговорів мені стало ясно, що планування українського наступу триває", — додав він.

Про що спілкувалися Броєр та Залужний

За підсумками спілкування з Броєром, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час зустрічі генерали обговорили ситуацію, що склалася на фронті, та поговорили про підготовку Сил безпеки й оборони до майбутніх дій зі звільнення територій України.

Залужний подякував Німеччині за військову допомогу.

"Зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому всі наші партнери ухвалять правильне рішення, і Україна отримає літаки F-16", — зазначив він.

Нагадаємо, 9 травня міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі спростував очікування від українського контрнаступу в "стилі голлівудського фільму" і заявив, що він може не бути вирішальним. Однак він закликав західні країни виявити рішучість у підтримці України, незалежно від прогресу

Також, днями українці, які проживають на окупованих територіях, розповіли, що останніми днями росіяни переймаються контрнаступом ЗСУ. У деяких окупантів почалася справжня паніка, у зв'язку з чим окупаційна влада намагається вивезти мирних людей.