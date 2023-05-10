Одні й ті самі люди: Росія організовує фальшиві протести проти України в ЄС (фото)

Згідно з розслідуванням журналістів, фейкові протестувальники в різних містах ЄС відвідують демонстрації на різні теми. При цьому вони показують одні й ті самі плакати з тими самими орфографічними помилками.

Росія організовує фальшиві протести проти військової підтримки України у європейських містах. Одні й ті самі фейкові протестувальники беруть участь в акціях у різних європейських містах, щоб створити враження про масовість протестів проти України, з'ясував данський телеканал DR.

У співпраці з іншими європейськими медіа данський телеканал виявив фальшивих протестувальників на десяти протестах, які пройшли в період між груднем та березнем у Гаазі, Парижі, Брюсселі та Мадриді. Примітно, що на плакатах присутні ті самі орфографічні помилки.

Зазначається, що одна і та сама людина тримала плакат проти постачання зброї в Україну на кліматичному протесті в Гаазі в січні та на протесті медичних працівників, який пройшов у Брюсселі 14 лютого.

Впадає у вічі, що фейкові протестувальники демонструють плакати проти надання військової допомоги Україні на акціях, які збираються у зв'язку з абсолютно іншими темами.

"Стало поширенішим, що великі демонстрації в Європі використовуються Росією для короткострокових операцій", — говорить головний консультант Серен Ліборіус з об'єднаної дипломатичної служби ЄС, яка займається протидією російській пропаганді та дезінформації.

За даними телеканалу, витік документів із російських розвідслужб свідчить, що фальшиві протести націлені на створення розколу в Європі через війну в Україні.

Фотографії фальшивих протестів поширюються у соціальних мережах.

Журналісти зв'язалися із кількома ідентифікованими на протестах чоловіками, проте ті відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 21 квітня ЗМІ повідомляли, що прихильники Володимира Путіна закуповують у Молдові рекламу Google, яка закликає повалити уряд. Це не перший випадок, коли молдавському уряду доводиться мати справу з дезінформацією в Інтернеті. Так, у березні соцмережа Facebook була наповнена платною рекламою кампанії з дестабілізації країни, що підтримується Росією.

30 березня, в австрійському парламенті під час відеотрансляції виступу президента України Володимира Зеленського фракція FPÖ висловила свій протест, залишивши приміщення під час виступу лідера. Перед цим вони виставили перед собою таблички з написами "Простір для миру" та "Простір для нейтралітету".