Чотириповерховий будинок за €6 млн: у сім'ї глави виробництва ракет РФ знайшли майно у Чехії

Автори розслідування зазначили, що зять Бориса Обносова Ростислав Зорiков також має хобі — колекціонування дорогих автомобілів. При цьому виходячи з декларації, його річний дохід не перевищує 447 тисяч рублів.

Сім'я глави російського оборонного холдингу "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова, який перебуває під міжнародними санкціями, має нерухомість у Європі. Про це йдеться у новому розслідуванні команди Олексія Навального 10 травня.

На сім'ю Бориса Обносова в Європі зареєстровано нерухомість Фото: Команда Навального

Нерухомість родини Бориса Обносова, як зазначають автори доповіді, знаходиться у чеській столиці — Празі. Загальна її вартість не менш як 8 мільйонів євро. На зятя глави оборонного підприємства Ростислава Зорiкова оформлено чотириповерховий будинок в історичному центрi Праги за 6 мільйонів євро, про що свідчать дані, які є у кадастровій виписці.

На сім'ю Бориса Обносова в Європі зареєстровано нерухомість Фото: Команда Навального На сім'ю Бориса Обносова в Європі зареєстровано нерухомість Фото: Команда Навального

Окремо наголошується на тому, що за 2020 рік Ростислав Зорiков заробив 447 000 рублів, тобто по 37 000 на місяць. При цьому він має нерухомість у Чехії та незвичайне хобі для такого рівня життя — колекціонування дорогих автомобілів. При доході менш ніж півмільйона рублів на рік на нього були записані такі транспортні засоби: Ягуар F-PACE, Lamborghini Aventador, Роллс-Ройс Фантом, Packard і багато інших.

На сім'ю Бориса Обносова в Європі зареєстровано нерухомість Фото: Команда Навального

На інших близьких Бориса Обносова записано ще чотири квартири.

Голова ради директорів Фонду боротьби з корупцією Марія Певчих у зв'язку з інформацією, що з'явилася, закликала владу Чехії заборонити в'їзд в країну для Бориса Обносова і сім'ї Зорiкових, кому і належить нерухомість.

"Їхній глава сім'ї — справжній військовий злочинець, корпорація "Тактичне ракетне озброєння" — учасник війни в Україні. Ми скаржимося скрізь, де можемо, напишемо до всіх чеських відомств, до поліції та МЗС, і вимагатимемо ввести особисті санкції проти Зорікових, Обносових та всіх фірм, які у них тут є", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня повідомлялося, що бізнесмен Геннадій Тимченко, якого пов'язують із Путіним, намагається оскаржити персональні санкції. Його адвокат Стефан Боніфассі вже заявив, що дружні зв'язки його клієнта з президентом РФ Володимиром Путіним "не роблять його союзником у війні з Україною".