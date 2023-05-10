"Вибито вікна, посічено паркани": у Бєлгородській області заявили про атаку БПЛА (фото)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що безпілотники здетонували та впали в районі житлового сектору, внаслідок чого постраждали дві будівлі.

Увечері 10 травня Бєлгородська область Російської Федерації зазнала атаки трьох безпілотних літальних апаратів. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник стверджує, що два дрони здетонували та впали в районі житлового сектора, внаслідок чого постраждали дві будівлі. За його словами, обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджено 2 житлові будинки: вибито вікна, посічено паркани та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", — написав Гладков.

За годину губернатор повідомив про ще одного безпілотника над Бєлгородським районом. Чиновник заявив, що дрон збила система протиповітряної оборони.

"Постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", — констатував глава регіону.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 травня, у Бєлгородській області РФ безпілотний літальний апарат атакував місце будівництва захисних споруд, внаслідок чого місцевий житель отримав контузію. Інцидент стався неподалік села Прилісся.

Раніше, 28 квітня, у Бєлгородській області машина напоролася на міну. За інформацією місцевих ЗМІ, надзвичайна подія сталася біля села Журавлівка, де четверо місцевих мешканців вирішили зрізати шлях машиною через поле.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната від 4 травня, з появою Patriot пілоти РФ частіше втрачатимуть бомби в Бєлгороді. Військовий наголосив, що розміщувати ЗРК поблизу кордону не можна, адже в такому разі комплекси стають "легким видобутком" для артилерії РФ.