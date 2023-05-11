Штрафи скасують: юрист пояснив, яке вручення повісток є незаконним (відео)

За словами адвоката Ростислава Кравця, на "папірці" має стояти ваш підпис, а також зафіксований той факт, що ви дійсно його отримали. Офіційно повістки ще можуть вручити через роботодавця.

Українцям розповіли, як співробітники територіальних центрів комплектації мають вручати повістки, а у яких випадках вони порушують ваші права. Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у своєму новому ролику на YouTube.

Юрист розібрався, у яких випадках повістки буде вручено належним способом, а в яких може бути оскаржено. При цьому в ній має бути обов'язково вказано, що ви отримали її в руки та розписалися.

"Якщо там стоїть якась закорючка, немає доказів того, що ви отримували цю повiстку, такі протоколи суди скасовуватимуть. І такі штрафи суди також скасовуватимуть", — каже Ростислав Кравець.

Тобто якщо ви поставили підпис, а саме вручення повістки було зафіксовано — це правильний спосіб. Однак, якщо її передають через родичів, за місцем проживання, чи іншими методами — це не належне вручення повістки, оскільки немає доказів того, що папірець дійшов до адресата.

"Належним врученням повістки буде вручення повістки через адміністрацію вашого підприємства. Тобто в цьому випадку або підприємство має повідомити, що ви або пішли у відпустку за свій рахунок, або на лікарняний. І воно не встигло вам вручити повістку, або воно нестиме відповідальність у разі, якщо воно не вручило повістку, а ви були на роботі", — йдеться у повідомленні.

Керівник підприємства може вручити повістку, після чого передати цю інформацію до центру комплектації, після чого прийматимуться та складатимуться потрібні протоколи.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що повістки в Україні можуть вручати через роботодавця. Представник обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Жук зазначив, що це цілком законний метод.