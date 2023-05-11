"Додайте до списку покупок": Польща планує долучитись до розробки винищувача KF-21 Boramae

Для Польщі та Південної Кореї це може бути вигідна угода, бо Варшава зможе розвивати власний оборонно-аерокосмічний комплекс. А Сеул зможе розширити експансію на європейський ринок.

Польській уряд планує доєднатися до розробки винищувача KF-21 Boramae — спільної програми Південної Кореї та Індонезії. Про це повідомляє Defense & Security Monitor.

KF-21 Boromae — це програма розробки винищувача 4,5 покоління, яку очолює Korea Aerospace Industries. Перший політ прототипу відбувся 19 липня 2022 року. Вже 20 лютого 2023 року в небо піднявся двомісний прототип для першого польоту.

Польща ще торік проявила зацікавленість приєднатися до програми у 2026 році. До цього часу керівництво програми оборонних закупівель Південної Кореї має намір розпочати серійне виробництво винищувачів вже у модифікації Block I й працювати над Block II.

У виданні зазначають, що участь Польщі в програмі винищувачів буде корисною обидвом сторонам. Варшава розвиватиме власний оборонно-аерокосмічний промисловий комплекс завдяки технічним ноу-хау. Ймовірно з польського боку буде брати участь оборонного консорціуму PGZ. До того ж KF-21 може доповнити або навіть замінити 48 винищувачів F-16C/D Block 52+.

Для Південної Кореї це дозволить укріпити відносини з Польщею, а також дасть змогу надалі проникати на європейський ринок. Ба більше, Варшава може стати більш надійним фінансовим партнером, ніж Індонезія. Вона мала інвестувати 20% витрат в програму KF-21. Однак з цим виникли проблеми.

Нагадаємо, 28 березня у Південній Кореї провели випробування винищувача KF-21.

Раніше Південна Корея рекламувала свій новітній винищувач KF-21, який має стати до війська до 2028 року.